 Pompeo Doğu Akdeniz′i görüşmek üzere Kıbrıs′a gidecek | DÜNYA | DW | 11.09.2020

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DÜNYA

Pompeo Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere Kıbrıs'a gidecek

Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gideceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sorunun "diplomatik ve barışçı" yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki soruna barışçı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla Cumartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Uçakta gazetecilere açıklama yapan Bakan Pompeo, Kıbrıs'taki temaslarının Başkan Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmelerin tamamlayıcı nitelikte olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz'deki ihtilafın "diplomatik ve barışçı yollardan çözülmesi" gerektiğini belirten Pompeo, adadaki temaslarında "Kıbrıs halkının bakış açısı ile bağlantılı riskleri anlamak için çaba göstereceğini" kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Gerçek görüşmeler olacağını ve bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için bölgede bulunan askeri varlıkların geri çekileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, fırkateynler eşliğinde Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya ve Fransa ile birlikte bölgede askeri tatbikat düzenlemişti.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında Cumartesi günü Doha'da başlayacak müzakerelere katılacak olan Pompeo'nun ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gitmesi planlanıyor.

Pompeo'nun ziyaretini ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik 1987'den beri geçerli olan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararından kısa bir süre sonra gerçekleştirecek olması dikkati çekti. ABD Eylül ayı başında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "ölümcül" olmayan savunma malzemelerinin satışına izin verileceğini açıklamıştı. Pompeo, geçen hafta da taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeçağrısı  yapmıştı.

AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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