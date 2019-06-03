 Pompeo: Başkan Trump İran ile savaş istemiyor | DÜNYA | DW | 18.06.2019

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DÜNYA

Pompeo: Başkan Trump İran ile savaş istemiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin İran üzerindeki baskısının devam edeceğini ancak savaş istemediklerini söyledi. Pompeo İran'ı saldırganlıktan caydırmaya devam edeceklerini belirtti.

USA l Mike Pompeo kündigt Maßnahmen für Venezuela an (Getty Images/C. Somodevilla)

Washington ve Tahran arasındaki gerilim sürerken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan önemli açıklamalar geldi.

Pompeo ABD'nin İran üzerindeki baskısının devam edeceğini ve bölgede saldırganlıktan caydırmaya devam edeceklerini ancak Tahran ile gerilimin artmasını istemediklerini kaydetti.

Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada "İran'ı saldırganlıktan caydırmak için burada olduğumuzu birçok mesajımızda, şu anda bile, ilettik" dedi ve ekledi "Başkan Trump savaş istemiyor ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını korumak için gerekeni yaparken, bu mesajı da iletmeye devam edeceğiz."

İran'ın 27 Haziran'a kadar nükleer anlaşma kapsamında belirlenmiş uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyurması üzerine ABD İran üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

ABD nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış ve İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. ABD'nin hamlesi sonrası ikili ilişkiler gerilirken İran karşılık olarak nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını Mayıs ayında askıya aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi ABD yaptırımlarına karşı yeni bir anlaşma yapılamaması durumunda anlaşmadan doğan bazı yükümlülüklerini daha askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

2015'teki anlaşma İran'ın 300 kilogram düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmesine izin veriyor. İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını belirten açıklamasında, 300 kilogramlık sınırın artık geçerli olmadığı belirtilmişti.

Reuters/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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