 Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu | DÜNYA | DW | 16.10.2019

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DÜNYA

Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu

Erdoğan'la görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Amacımız Türkiye ile ilişkileri koparmak değil" dedi. Suriye'nin kuzeyinde ateşkese ihtiyaç olduğunu dile getiren Pompeo, istikrarsızlıktan Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanı Mike Pence

Dışişleri Bakanı Mike Pence

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Fox Business Network'e konuşan Pompeo, Amerikalı heyetin amacının ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Suriye'deki duruma bir çözüm bulmak olduğunu söyledi. Türkiye'ye seslenen Pompeo, "Suriye'ye operasyonu durdurması gerekiyor. Herşeyi yoluna koymaya başlamak için ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Erdoğan'ı bölgede büyük bir risk yaratmakla suçlayan Pompeo, bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Suriye'deki durumdan sorumlu tutulup, tutulamayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, "Bunun karışık bir durum olduğunu hatırlamamız gerekiyor" yanıtını verdi. Amerikan heyetinden isimlerin Erdoğan yönetimi ile direkt ve yüz yüze görüşme yapmasının önemli olduğunu söyleyen Pompeo, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğimiz konusunda beklentimiz var" dedi.

ABD'nin ateşkes talebine ilişkin Erdoğan Bakü ziyareti sonrası gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada "Asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek bölgeyi güvenlik bölge ilan etmek istediklerini tekrarlamıştı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı. Pence ve Pompeo yarın Erdoğan'la görüşecek.

Washington Oval Office Trump Pence Pompeo (Getty Images/A. Harrer)

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Trump: Kürtler de melek değil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşta ABD'nin desteklediği gruplar arasında yer alan Suriyeli Kürtler için "Onlar da melek değil" dedi. Trump, Suriye'deki Kürt gruplar için "Bizimle savaştılar. Bizimle savaşmaları için çok para hazırladık ve bu tamam. Bizimle savaşırken iyiydiler. Bizimle savaşmadıkları zaman o kadar iyi değil" dedi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çektiği için ülkesinde ağır eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtler çok iyi korunuyor. Bu arada onlar da melek değil" değerlendirmesinde bulundu. 

ABD'nin Suriye'deki durumun müzakere edilmesine yardım edeceğini belirten Trump, "Eğer Suriye kendi topraklarını geri almak istiyorsa, bu onlara ve Türkiye'ye kalmış" diye konuştu. Trump, ABD'nin Türkiye'deki nükleer silahlarının güvenliği konusunda endişesi olmadığını da söyledi.

rtr,dpa,AFP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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