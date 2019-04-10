 Pompeo: ABD′nin Ortadoğu planını yakında sunacağız | DÜNYA | DW | 10.04.2019

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DÜNYA

Pompeo: ABD'nin Ortadoğu planını yakında sunacağız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail seçimleri sonrasında Ortadoğu için çözüm planını yakında sunmayı umduklarını söyledi. Pompeo, iki devletli çözüme hala bağlı olup olmadıkları sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail meclis seçimlerini Başbakan Benyamin Netanyahu'nun kazandığının anlaşılmasından bir gün sonra Ortadoğu sorununa çözüm için Amerikan planının yakında açıklanacağı mesajını verdi.

Pompeo, ABD Senatosu’nda yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin bir dizi fikir üzerinde çalıştığını ve "planı uzun zaman geçmeden sunmayı umduklarını" söyledi. Pompeo'nun, Trump yönetiminin Ortadoğu'da halen iki devletli çözümü destekleyip desteklemediği yönündeki soruya kaçamak cevap vermesi dikkat çekti. “Sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşlerimizi paylaşmak için birçok tarafla birlikte çalışıyoruz” diyen Dışişleri Bakanı, sunacakları planın İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü tartışmalarında bir temel oluşturmasını dilediklerini kaydetti.

Senato’daki oturumda Demokrat Partili Senatör Tim Kaine, Pompeo’ya İsrail ve Filistinliler için ayrı birer devlet öngören barış anlaşması fikrinin hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltti. Pompeo bu soruyu, “Bu kuşkusuz uzun zamandır var olan bir fikir” sözleriyle yanıtladı. Senatör Kaine’nin sorusuna açık bir yanıt vermeyen Pompeo, “Sonuçta bu sorunu bölgedeki insanlar çözecek” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu açıklamasının, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ülkede yapılan genel seçimlerde elde ettiği başarının ardından gelmesi dikkat çekti. Ülkede oyların neredeyse tamamının sayılmasının ardından Netanyahu’nun partisi iktidardaki Likud’un da, Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakın da 35’er sandalye kazandığı belirtiliyor. Ancak Netanyahu’nun diğer küçük sağ partiler ve Ultra-Ortodoks Yahudi partilerin desteği ile 120 sandalyeli parlamentoda 65 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de 2009 yılından beri iktidarda olan Netanyahu’ya yine hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor. Kesin sonuçların Perşembe akşamı veya en geç Cuma sabahı açıklanması bekleniyor.

dpa,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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