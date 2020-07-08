 Pompeo: ABD Kıbrıs askerlerine eğitim verecek | DÜNYA | DW | 09.07.2020

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DÜNYA

Pompeo: ABD Kıbrıs askerlerine eğitim verecek

ABD Dışişleri Bakanı'nın "Doğu Akdeniz'de istikrar için" Kıbrıs askerlerine eğitim verileceğini açıklaması Türkiye'nin tepkisini çekti. ABD Ada'ya 1987'den beri uyguladığı silah ambargosunu geçen yıl kaldırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askerlerine eğitim vereceklerini açıkladı. Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki "güvenlik ilişkilerinin genişletilmesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti askerlerinin eğitimi için fon ayırdığını belirtti. Pompeo Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı desteklemek için önemli bölgesel ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirme çabamızın bir parçası” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti askerlerine verilecek eğitim, ABD'nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı'nın bir parçasını oluşturuyor. Program yabancı subaylara eğitim verilerek, dost ülke askerlerinin ABD ordusu ile ortaklaşa çalışmasını iyileştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'den tepki

ABD'nin askeri eğitim planına Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak adlandıran Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müttefikimiz ABD'ye Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlamak isteriz” denildi. Bu ve benzeri adımların "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı” belirtilerek, "aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır” ifadesine vurgu yapıldı.

ABD'nin Aralık 2019'da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına da Türkiye tepki göstermişti. ABD, Ada'daki taraflar arasında silahlanma yarışını engelleme ve sorunun barışçı çözümüne katkı sağlama gerekçesiyle Ada'nın tamamına 1987 yılında silah ambargosu uygulamaya başlamıştı. ABD, geçen yıl aldığı kararla sadece AB üyesi Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu kaldırmıştı.

ABD, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri konusunda da "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını desteklediklerini” açıklamıştı.

DW,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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