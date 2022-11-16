Polonya'yı vuran füzede bulgular Ukrayna'yı gösteriyor

ABD, Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Ukrayna'dan atıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Joe Biden, füzenin Rusya'dan atılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık altı kilometre uzaklıktaki bir köyüne düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin kimin tarafından atıldığına dair belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) geldi.

Alman ajansı dpa'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Bali'deki G20 zirvesi sırasında gerçekleştirilen acil toplantıya katılan liderlere, Polonya'daki köyü vuran füzenin Ukrayna'dan atıldığını söyledi.

Bunun S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füze olduğunu belirten Biden, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da ilk bulguların bu füzenin Rusya'dan atılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini duyurdu. ABD Başkanı ayrıca, Polonya'nın bu olaya ilişkin incelemelerine destek sözü verdi.

Düzenlenen acil toplantıya Biden'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

Joe Biden Fotoğraf: The Yomiuri Shimbun via AP Images/AP Photo/picture alliance

Polonya, füzenin Rus yapımı olduğunu duyurmuştu. Ukrayna hâlen çok sayıda Sovyet ve Rus yapımı silah kullanıyor. Bunların arasında S-300 savunma sistemi de bulunuyor.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan üç ayrı ABD'li yetkili de ilk değerlendirmeler sonucunda füzenin saldırı amacıyla fırlatılan bir Rus füzesini vurmak için atılan Ukrayna füzesi olduğunun tespit edildiğini söyledi. Kiev dün Rusya'nın Ukrayna kentlerini vurmak için 100'den fazla füze attığını duyurmuştu.

Daha önce Associated Press'e konuşan üst düzey bir ABD'li istihbarat yetkilisi patlamaya Rusya'nın dün Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden birinin neden olduğunu iddia etmişti.

Rusya: Bu bir provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna-Polonya sınırı yakınlarındaki hedeflere yönelik hiçbir saldırıyla" bağlantısı bulunmadığını duyurmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Polonya'daki patlamanın "Rusya ve NATO arasında bir direkt askeri çatışma" çıkarmak için yapılan bir provokasyon olduğunu iddia etti.

Erdoğan: Rusya'nın açıklamasına saygı duyuyorum

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Biden'ın füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır" diye konuştu.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan edindiği bilgiyi de paylaşan Erdoğan, "Bu sabah Olaf Scholz'la da yaptığım görüşmede altı NATO ülkesi olarak birbiriyle irtibat kurduklarını söylediler. Ve bu irtibatlar neticesinde de burada başta Amerika olmak üzere bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması herhalde bir yol açıyor. Temennim odur ki burada ısrarla bir Rus yapımıdır diye bunun üzerine gitmek bu işi tahrik eder diye düşünüyorum" dedi.

Scholz'la gerçekleştirdiği görüşmeyi kastederek "Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşımın olduğunu bize söylediler. Ama bu füzenin bir Rus malı olmadığını açıkladılar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunun üzerinden hareket etmekte fayda var. Biz tabii bir an önce Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretin içerisindeyken burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Barışın yolu diyalogdan geçer" dedi. Erdoğan, "Döner dönmez de Sayın Putin'le telefon diplomasimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

DW,dpa,AP / CÖ,ET