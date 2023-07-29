Polonya: Wagner Grubu sınırımıza yaklaşıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin, komşu ülke Belarus'taki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Morawiecki, Polonya haber ajansı PAP'a, yüzü aşkın paralı askerin Belarus'un Grudno kenti yakınlarındaki Suwalki Koridoru yönüne doğru ilerlediği bilgisini aldıklarını belirterek, bu gelişmeyle durumun daha da tehditkar bir hal aldığına dikkat çekti.

Mateusz Morawiecki, Wagner savaşçılarının Polonya'da istikrarsızlık yaratmak için, Belaruslu sınır koruma memuru kılığına girerek, yasa dışı göçmenlerin Polonya sınırını aşmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Mateusz Morawiecki Fotoğraf: Piotr Nowak/PAP/picture alliance

Ülkesindeki askeri hareketliliği takip eden Belarus muhalefet projesi Hajun'un kurucusu Anton Motolko ise Wagner Grubu'nun, Grodno'ya yaklaştığına dair şu an ellerinde bir kanıt olmadığını ifade etti.

Belarus'un batısında yer alan Grudno, Polonya sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor. Suwalki Koridoru ise, aynı isimli kasabanın yakınlarında, NATO ülkeleri Litvanya ve Polonya arasında yaklaşık 100 kilometrelik sınırı ifade etmek için kullanılıyor. Suwalki Boşluğu da denilen bu sınır, Baltık ülkeleri ile diğer NATO üyeleri arasındaki tek kara köprüsü olması açısından büyük bir stratejik öneme sahip. Bölgede tansiyonun yükselmesi ve Rusya'nın olası bir saldırısı durumunda, Baltık ülkelerinin diğer NATO üyeleriyle bağlantısının kesilebileceğinden endişe ediliyor.

Polonya Başbakanı ayrıca, bu yıl içinde Belarus'tan ülkeye 16 bin yasa dışı geçiş girişimi olduğunu ifade ederek, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Rus lider Vladimir Putin'in göçmenleri Polonya'ya doğru itmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Polonya Cumhurbaşkanı da uyarmıştı

Rus ordusunun yönetici kadrosunda değişiklik talebiyle Rusya'da bir isyan başlatan Wagner lideri Yevgeni Prigojin, 24 Haziran'da önce Rostov'daki Güney Askeri Bölge Karargahı'nı işgal etmiş, ardından Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmişti. Ancak isyan, Lukaşenko’nun aracılığında Kremlin ile Prigojin arasında varılan anlaşma sonucu aynı gün sona ermiş, Kremlin Prigojin'in Belarus'a gideceğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Putin isyanın ardından yaptığı ilk açıklamada, Wagner mensuplarına seslenerek, üç seçenek sunmuş; "Bugün Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve yakınlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a da gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Wagner'in Belarus'taki varlığına yönelik planlar, bu ülkeye sınırı bulunan NATO müttefiklerinde endişe yaratmıştı. Wagner savaşçılarının Belarus'a gönderilmesinin arkasındaki gerçek nedeni merak ettiğini ifade eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Wagner Grubu'nun Belarus'taki varlığının Belarus'a sınırı olan Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve muhtemelen Letonya için potansiyel tehlike oluşturması olasılığını bugün ihtimal dışı göremeyiz" diye konuşmuştu.

DW,dpa,Reuters / SÖ,ET

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