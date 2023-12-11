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Polonya'daki ABD füze savunma üssü faaliyete geçiyor

11 Aralık 2023

Polonya, ülkenin kuzeyinde oluşturulan ABD füze savunma üssünün Cuma gününden itibaren "göreve hazır" olacağını duyurdu. Üssün faaliyet amacı, Avrupa'yı "özellikle Orta Doğu kaynaklı tehlikelere karşı korumak".

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD tarafından Redzikovo'da inşa edilen füze savunma tesisinin temel atma töreninde bir küreğe imzasını atıyor - (13.05.2016)
Arşiv - Redzikovo'daki füze savunma tesisinin temel atma töreni 2016 yılında yapılmıştıFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/M. Fludra

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin kuzeyindeki Redzikovo köyünde oluşturulan "Aegis Ashore" adlı balistik füze savunma üssünün Cuma gününden itibaren göreve hazır durumda olacağını açıkladı.

Morawiecki açıklamasında, "Amerikalılar bize, Redzikovo'daki hava savunma sisteminin 15 Aralık'tan itibaren, yani birkaç gün içinde göreve hazır duruma geleceğini bildirdi" dedi.

Romanya'daki ABD "Aegis Ashore" füze savunma sistemi
Romanya'daki ABD "Aegis Ashore" füze savunma sistemiFotoğraf: picture-alliance/Photoshot/L. Huifen

Rusya'ya bağlı Kaliningrad'a 250 km uzaklıkta kurulan üs, ABD ve NATO temslcilerinin verdiği bilgilere göre, özellikle Orta Doğu kaynaklı "kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı" savunma amacını taşıyor.

NATO üyesi olan Polonya'da halihazırda 10 bin'den fazla ABD askeri konuşlandırılmış durumda. Rusya, Polonya'da bir ABD füze savunma üssü oluşturulmasını "ciddi bir güvenlik tehdidi" sözleriyle eleştirmişti.

Redzikovo'da bir üs oluşturulması planları 2009'da ortaya atılmıştı. Planlarda üsse, hem kara hem deniz için tasarlanmış olan 24 adet SM-3 savunma füzelerinin yanı sıra füze savunma sistemlerinin yerleştirilmesi öngörülmüş ve tesisin inşasına 2016 yılında başlanmıştı.

Romanya'da da, ABD'ye ait aynı isimli bir hava savunma tesisi bulunuyor.

 

AFP / BÖ,ET

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