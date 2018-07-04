 Polonya′da yargı reformu protestoları | AVRUPA | DW | 27.07.2018

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AVRUPA

Polonya'da yargı reformu protestoları

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda iktidarın yüksek yargı üzerindeki nüfuzunu artırdığı gerekçesiyle eleştirilen yargı reformu yasasını onayladı. Yasa, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edildi.

Polen | Demonstranten protestieren in Warschau gegen die polnische Justizreform (Reuters/K. Pempel)

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yargı reformu yasası ülkenin 20'den fazla şehrinde protesto edildi. Yasa, Yüksek Mahkeme başkanının hükümet tarafından atanmasını mümkün kılıyor. Polonya'daki yargı reformu yasası nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bu üyesi hakkında antlaşmaları ihlal işlemi başlatmıştı. Birçok Polonyalı, insan hakkı örgütleri ve muhalefet partileri gibi AB Komisyonu da Polonya'da hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı prensiplerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

Polen | Demonstranten protestieren in Warschau gegen die polnische Justizreform (picture-alliance/dpa/ZUMAPRESS)

Yeni yasa uyarınca yaş haddinin 65'e indirilmesi, Temmuz başında Yüksek Mahkeme'de görevli 20'nin üzerinde yargıcın emekliye sevk edilmesine yol açmıştı. Görev süresi 2020'de sona erecek olan Mahkeme Başkanı Malgorzata Gersdorf karara itiraz etmişti. Reform karşıtları emeklilik yaşının 65'e indirilmesinin Yüksek Mahkeme hükümete yakın hukukçuları tayin edebilmek için bahane olarak kullanıldığını savunuyorlar.

Polonya'nın 20'nin üzerindeki şehrinde Devlet Başkanı Duda'nın yargı reformu yasasını imzalaması protesto edildi. Başkanlık sarayı önünde toplanan binlerce kişi "yüzkarası" ve "demokrasinin bertaraf edilmesine karşı" yazılı pankartlarla sessiz gösteriye katıldı.

DW,Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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