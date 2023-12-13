Polonya'da Tusk hükümeti görevine başladı

Polonya'nın yeni başbakanı Donald Tusk seçimden sekiz hafta sonra yemin ederek görevine başladı. Tusk, ilk konuşmasında seçmenlerine "sabır gösterdikleri" için teşekkür etti.

Polonya'da iki ay önce yapılan seçimlerden zaferle çıkan Avrupa yanlısı Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) başkanı Donald Tusk Cumhurbaşkanı Andrzej Duda huzurunda yemin ederek başbakanlık görevine resmen başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda başkent Varşova'da bulunan başkanlık sarayındaki yemin töreninde yaptığı konuşmada "Bu Polonya için çok önemli bir an. Siyasi süreçle kazandığınız için sizi tebrik ediyorum" dedi. Milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) eski bir üyesi olan Duda, Tusk'a iş birliğine hazır olduğu mesajı verdi.

Tusk da konuşmasında iki ay önce seçime rekor derecede katılım olduğuna dikkat çekerek, "Bu seçmenler iki ay boyunca çok büyük bir sabır ve heyecan ile tarihi kararlarının uygulanmasını beklediler" dedi.

Milleyetçi muhafazakar cephenin öteleme taktiklerini eleşitren Tusk, "Her bir bireyin özgürlüğü ve insan hakları söz konusu olduğunda Polonyalılar hiç vazgeçmiyor" diye konuştu.

Yeni kabine

Donald Tusk'un önceki başbakanlığı döneminde Dışişleri Bakanı olan Jaroslaw Sikorski yeniden aynı göreve getirildi. Koalisyon ortaklarından Üçüncü Yol'un lideri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı oldu. Koalisyonun diğer ortağı Yeni Sol'dan ise Krzysztof Gawkowski Başbakan Yardımcılığı ve Bilişim Bakanlığı'na getirildi.

Maliye Bakanlığı görevini parlamentoya yeni seçilen ekonomist Andrzej Domanski üstlendi.

Marcin Kierwinski İdari Yönetim ve İçişleri Bakanlığı'na atanırken 2015-2021 yılları arasında Ombudsman görevini yürüten Adam Bodnar Adalet Bakanı oldu.

Dış politikada temel değişiklikler bekleniyor

Donald Tusk liderliğindeki ana muhalefetteki Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Yeni Sol partilerden oluşan koalisyon hükümeti, Salı akşamı yapılan güvenoyu oylamasında parlamentodan güvenoyu almayı başardı.

Donald Tusk hükümeti dün güvenoyu aldı Fotoğraf: Czarek Sokolowski/AP/dpa/picture alliance

Polonya'da sekiz yıldır iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) Cumhurbaşkanı Duda'nın da desteğiyle Tusk hükümetinin göreve başlamasını öteleme girişimlerinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Duda, parlamentoda çoğunluğa sahip olmamasına rağmen ilk önce PİS üyesi eski başbakan Mateusz Morawiecki'ye hükümeti kurma görevini vermiş, Morawiecki'nin hükümetinin parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmesi üzerine parlamento daha sonra yapılan oylamada Donald Tusk'ı başbakan olarak seçmişti.

Tusk'un başbakan olması ile birlikte Polonya'nın dış politikasında temel değişiklikler bekleniyor. Tusk, ilk hükümet açıklamasında demokrasi ve hukuk devletinin üstünlüğü gibi temel ilkelere bağlı kalınması çağrısı yaptı ve ülkesinin AB ile işbirliği içinde olacağı sözü verdi. AB Konseyi eski başkanı Tusk, "Bir topluma şeklini veren hukuk devletinin üstünlüğü, anayasa, demokrasinin kuralları, güvenli sınırlar ve güvenli bir ülke toprağıdır; bunları tartışmaya açmamamız gerekir" dedi.

dpa,DW/BÖ,JD

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