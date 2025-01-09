Polonya'da hükümete 'Netanyahu'yu tutuklamayın' mektubu

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Başbakan Donald Tusk'a bir mektup göndererek Auschwitz anma törenleri için ülkeye gelmesi halinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tutuklanmamasını istedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80'nci yıl dönümü nedeniyle bu ay yapılacak anma törenlerine katılması halinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tutuklanmaması çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçen Kasım ayında, İsrail'in Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul şüphe bulunduğu gerekçesiyle Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM'ye taraf bir ülke olarak Polonya, törenlere katılmak üzere ülkeye gelmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayarak mahkemenin Hollanda'daki tutuklu merkezine göndermekle yükümlü.

Duda, "Her İsrail vatandaşı ve yetkilisi bu özel etkinliğin bir parçası olabilmeli" dedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'a bir mektup gönderen Duda, Netanyahu'nun törenlere katılmak istemesi halinde buna imkan tanınmasını istedi.

Tusk henüz Duda'nın mektubuna dair açıklama yapmadı.

Nazi Almanyası işgal ettiği Polonya topraklarında ölüm kampları inşa etmişti. Auschwitz toplama kampında tutulanlar 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Altı milyon Yahudi'nin hayatını kaybettiği soykırımının simgesi haline gelen bu kampta bir milyon Yahudi ile başka etnik ve dini kökenlerden 100 bin kişi öldürülmüştü.

AFP / MUK,TY

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