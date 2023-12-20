Polonya'da eski İçişleri Bakanı Kaminski'ye hapis cezası

Polonya'daeski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Varşova'daki mahkeme, ulusal-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) siyasetçi Kaminski'nin Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada görevini kötüye kullandığına hükmetti. Eski CBA Başkan Yardımcısı Maciej Wasik de Kaminski gibi iki yıl hapis cezasına çartırıldı. Beş yıl kamu görevlerinden men edilen iki siyasetçi milletvekilliklerini de kaybedecek.

Cumhurbaşkanı Duda, Kaminski'yi affetmişti

Kaminski ilk olarak 2015 Mart'ında davanın ilk olarak görüldüğü mahkemede görevini kötüye kullanmaktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kaminski'nin 2007 yılında başkanlık ettiği yolsuzluk dairesinin, dönemin Tarım Bakanı Andrzej Lepper'i itibarsızlaştırmak için kasıtlı bir yolsuzluk vakası tertip ettiğine hükmetti. Kaminski, mahkemenin kararını temyize götürdü. 2015 sonbaharında muhafazakar PiS'in iktidara gelmesinin ardından PiS kökenli Cumhurbaşkanı Andzej Duda, tartışmalı bir karara imza atarak temyiz süreci henüz sonlanmamışken Kaminski'yi affettiğini açıkladı. Bunun üzerine dava rafa kaldırıldı ve Kaminski kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Ekim ayındaki seçimlerde PİS meclisteki çoğunluğu kaybedene dek de bu görevi sürdürdü.

Ancak Yüksek Mahkeme Haziran ayında Kaminski'nin affını bozu ve dava süreci yeniden başladı.

Tusk hükümeti kamu yayıncılarının yöneticilerini görevden aldı

Öte yandan Polonya'da Avrupa yanlısı yeni hükümet, kamu radyo televizyon kuruluşlarının yöneticilerini görevden aldı. Varşova Kültür Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, kararın resmi TVP televizyon kanalı, Polonya Radyosu ve PAP haber ajansının yönetim ve denetleme kurullarını kapsadığını duyurdu. İlgili kamu yayıncılarına yeni denetleme kurullarının atandığı, bu kurulların yeni yönetimi belirleyeceği kaydedildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Fotoğraf: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Kamu yayıncılarına iktidar propagandası yaptığı suçlaması

Ekim ayındaki seçimler sonrasında iktidara gelen Başbakan Donald Tusk, kamu yayıncılarının son sekiz yılda muhafazakar PiS hükümetinin propagandasını yaptığı suçlamasında bulunuyordu. Tusk kamu yayıncılığında değişikliği ve içeriğin yeniden düzenlenmesini öncelikli konuları arasına almıştı. Kamu yayıncılarının yöneticilerinin görevden alınması öncesinde Polonya Parlamentosu dün akşam kamu medyasının "hukuka uygunluğu ve tarafsızlığının yeniden tesis edilmesini" öngören bir kararı kabul etti.

Uluslararası kuruluşlar da Polonya'daki seçimler sırasında kamu yayıncılarının tek taraflı haber hazırladığı eleştirisinde bulunmuş ve medyanın tamamen iktidardaki PiS'in "propaganda kolu" haline geldiğini dile getirmişti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem misyonu, kamu yayıncısının haberlerinde "açıkça PiS'i desteklerken muhalefete karşı da düşmanlık sergilediği" tespitinde bulunmuştu.

15 Ekim'de yapılan seçimlerden Avrupa yanlısı Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) başkanı Donald Tusk zaferle çıkmıştı. Donald Tusk liderliğindeki ana muhalefetteki Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Yeni Sol partilerden oluşan koalisyon hükümeti Aralık başında güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

dpa, AFP / HT,EC

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