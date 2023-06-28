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Polonya Wagner'in Belarus'taki varlığından endişeli

21 dakika önce

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Wagner askerlerinin komşu ülke Belarus'a gönderilmesinin bölge ülkeleri için potansiyel tehlike olabileceği uyarısında bulundu. NATO'ya göre ise olası bir reaksiyon için henüz erken.

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Paramiliter Wagner Grubu'nun logosu
Fotoğraf: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

Paralı asker grubu Wagner askerlerinin Belarus'a sevk edilmesi Polonya'da endişe yarattı. "Wagner Grubu'nun Belarus'taki varlığının Belarus'a sınırı olan Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve muhtemelen Letonya için potansiyel tehlike oluşturması olasılığını bugün ihtimal dışı göremeyiz" diyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Wagner milislerinin Belarus'a gönderilmesinin arkasındaki gerçek nedeni merak ettiğini, bu hamleyle neyin amaçlandığını kendine sorduğunu dile getirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Andrzej DudaFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da, Pazar günü yaşanan gelişmelerin ardından NATO doğu kanadı için destek talep etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Salı günü yaptığı açıklamada, "Prigojin ve askerlerinin Belarus'a gönderilmesine yönelik bazı sonuçlara varmak için henüz erken olduğunu" savunmuştu. Diğer yandan Stoltenberg, İttifak üyelerinin savunmaya hazır olduğunun da altını çizmişti.

Zelenskiy: İttifak doğrudan bir mesaj vermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun kendini savunmasına yönelik doğrudan bir mesaj vermesi getrektiğini ifade ederken, Fransa'dan Wagner'in müttefiki olan ülkelere, bu gruba karşı mesafe almaları çağrısı geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna ve Afrika'daki faaliyetleri nedeniyle Wagner Grubu'na karşı Avrupa yaptırımlarının sertleşerek devam etmesi gerektiğini ifade etti. 

Wagner milislerinin, Moskova'ya karşı silahlı başkaldırısını sonlandırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, grubun ağır silahlarının Rus ordusuna teslim edilmesi talimatını vermişti. Putin, milislere Rus taarruz birliklerine katılma ya da Belarus'a sürülme seçeneğini sunmuştu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin de Salı günü Rusya'nın müttefiki Belarus'a gitmişti.

 

AFP / SÖ,ET

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