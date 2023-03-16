Polonya Ukrayna'ya savaş uçağı gönderiyor

Polonya envanterindeki MiG-29 tipi savaş uçaklarından dördünü Ukrayna'ya verme kararı aldı. Böylece savaşın başından bu yana ilk kez bir NATO ülkesi Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya dört adet MiG-29 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu. Başkent Varşova'da Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i ağırlayan Duda, Çek mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında, Ukrayna'ya verilecek savaş uçaklarının bu dördü ile sınırlı kalmayacağını, şu an bakımda olan jetlerin de daha sonra Kiev'e teslim edileceğini duyurdu.

Andrzej Duda Fotoğraf: Ints Kalnins/REUTERS

Polonya Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne ait olup, Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında 90'lı yılların başında Polonya'ya verilen yaklaşık bir düzine MiG-29 olduğunu belirten Duda, bu uçakların halihazırda Polonya hava savunması için görev yaptıklarını dile getirdi. Polonya'nın, Ukrayna'ya vereceği jetlerin yerine Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) daha modern savaş uçakları alacağı belirtiliyor. Varşova'nın sahip olduğu MiG-29'ların Ukrayna'ya hibe edilmesi konusu, 2022 yılının Şubat ayında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk günlerde gündeme gelmişti.

Ukrayna'ya savaş uçağı temin eden ilk NATO ülkesi

Polonya'nın aldığı bu kararla, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez bir NATO ülkesi Ukrayna ordusuna savaş uçağı desteği sağlıyor. Bu arada Slovakya hükümeti de, kendi envanterindeki MiG-29'lardan bazılarını Ukrayna'ya verebileceğini duyurdu. Ukraynalı jet pilotlarının, Sovyetler Birliği'nde üretilen MiG-29'lara alışık oldukları bildiriliyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna'ya MiG-29 tipi savaş uçağı gönderebileceklerini belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda, böyle bir uygulama için NATO tarafından bir karar alınmasının şart olduğunu dile getirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, ülkesinin, başka ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesine engel olmayacağını duyurmuştu.

dpa,DW / ET,BK