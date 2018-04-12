 Polonya tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi | AVRUPA | DW | 27.06.2018

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AVRUPA

Polonya tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi

Polonya hükümeti tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi. Şubat ayında yürürlüğe giren yasa Nazilerin insanlık suçlarına Polonyalıların da katıldığını doğrulayanların cezalandırılmasını öngörüyordu.

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Polonya'daki tartışmalı "Holokost Yasası" gözden geçirildi. Yasanın ihlalinin hapisle cezalandırılmasını öngören maddesi iptal edildi. Yasa, aleni ve gerçeklere aykırı şekilde Nazi Almanya'sı tarafından işlenen suçlardan Polonya halkının ve devletinin de sorumluğu olduğunu beyan edene para ya da üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Yasayı meclise sunan iktidardaki Hak ve Adalet Partisi amacın "tarihi gerçeklere uymayan Polonya imha kampları gibi tanımlamaların kullanılmasını önlemek olduğunu" duyurmuştu.

Holokost yasasının Polonya parlamentosunda kabul edilmesi İsrail, ABD ve Ukrayna'nın tepkisine yol açmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "tarihin çarpıtılmaya çalışıldığını" söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da fikir özgürlüğünü ve bilimsel çalışmaları engelleyeceği gerekçesiyle yasanın gözden geçirilmesini talep etmişti. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da yasanın Polonya'nın çıkarlarını, Polonyalıların onurunu ve tarihi gerçekleri savunamayacağını açıklamıştı.

Polonyalıların Nazilerle işbirliği

Polonya'daki Uluslararası Yahudi Avukatlar ve Yargıçlar Birliği yasanın iptal edilmesi için Polonya Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru metninde "yasanın ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve Polonya'ya zarar verdiği" belirtildi. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda şubat ayında imzaladığı yasayı incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne havale etmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Polonya'da yaşayan üç milyon Yahudi Naziler tarafından katledilmişti. Bütün Avrupa ülkelerinden toplanan Yahudiler Nazilerin işgal altındaki Polonya'da kurdukları Auschwitz, Treblinka, Belzec ve Sobibor toplama kamplarına kapatılmıştı.

Savaş sırasında binlerce Polonyalı ölümü göze alarak Yahudi komşularını korumaya çalışmıştı. Komünizmin çöktüğü 1989 yılından sonra yapılan araştırmalar ise binlerce Polonyalının Yahudi katliamına katıldığını ve saklanan Yahudileri Nazilere ihbar ettiğini ortaya çıkarmıştı.

DW,dpa,rtr,kna/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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