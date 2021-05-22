Polonya Türkiye'den 24 SİHA alacak

Polonya'nın resmi radyo kanalına konuk ola Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) alınacağını açıkladı.

SİHA'ların yanı sıra Türkiye'den lojistik ve eğitim ekipmanlarının da satın alınacağını duyuran Bakan, ilk teslimatın 2022 yılında yapılmasının beklendiğini ifade etti. Türk yapımı insansız uçakların saldırı yetenekleri olduğunu belirten bakan, söz konusu uçakların Doğu Avrupa'daki savaşlarda "kendilerini kanıtladığını" söyledi.

Polonya ile Türkiye arasındaki satış anlaşmasının pazartesi günü Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

Polonya, askeri anlaşmalarda tercihini genelde ABD'li şirketlerden yana kullanıyor. ABD Savunma Bakanlığına bağlı DSCA'nın (Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı) verdiği bilgilere göre, Polonya 2020 yılında ABD'den 4 milyar 700 milyon dolarlık askeri teçhizat siparişi verdi.

Anlaşmanın imzalanması halinde Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Polonya, ilk kez Türkiye'den insansız hava aracı satın almış olacak.

dpa/BÖ,ETO

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