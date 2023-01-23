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Alman Leopard 2 tankı
Alman Leopard 2 tankıFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
PolitikaAlmanya

Polonya Leopard tankları için Almanya'dan izin isteyecek

24 dakika önce

Polonya, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard tankı göndermek için Berlin'den izin isteyeceğini açıkladı. Alman hükümeti dün bu sevkiyata yeşil ışık yakmıştı.

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Polonya, Ukrayna'ya Leopard tankı gönderebilmesine imkân tanıyacak izni almak için Almanya'ya resmi başvuruda bulunacağını duyurdu. Alman yapımı Leopard tanklarının üçüncü ülkelerdeki kullanımı, Berlin'in onayına tabi.

Bu nedenle elindeki Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderebilmek için Almanya'nın onayına ihtiyaç duyan Polonya, söz konusu izin için Berlin'e başvuracağını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck
Polonya Başbakanı Mateusz MorawieckFotoğraf: picture-alliance/NurPhoto/K. Dobuszynsk

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, Poznan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu izni isteyeceğiz. Ama bu, ikincil önemdeki bir konu. Bu onayı alamasak da diğerleriyle birlikte tanklarımızı Ukrayna'ya sevk ederiz" dedi.

Başvuruyu ne zaman yapacaklarını açıklamayan Polonya lideri, Ukrayna'ya Leopard göndermeye hazır diğer ülkelerle birlikte bir koalisyon kuracaklarını söyledi. Morawieck, "Almanya bu koalisyonda olmasa da tanklarımızı teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Morawiecki dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Ukrayna'nın kan kaybından ölümünü elimiz kolumuz bağlı şekilde izlemeyeceğiz. Almanya ile Leopardlar konusunda anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız" demişti.

Almanya tutumunu değiştirmişti

Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesine karşı çıkan Alman hükümeti de baskıların ardından dün bu konudaki tutumunu değiştirdiğinin sinyalini vermişti.

Fransız LCI televizyonuna konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Berlin'in onayı olmadan Leopard tankları göndermesi hâlinde Alman hükümetinin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya, "Şu ana kadar bize sorulmadı. Ama sorulsaydı buna engel olmazdık" yanıtını verdi. Baerbock'un açıklamaları, Morawiecki'nin restinin ardından gelmişti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Baerbock'un bu sözlerini de değerlendiren Morawiecki, "Baskı sonuç veriyor. Nitekim hafta sonunda Almanya Dışişleri Bakanı biraz farklı bir mesaj verdi" yorumunda bulundu. Polonya Başbakanı, Baerbock'un açıklamasının, "Almanya'nın tank sevkiyatını bloke etmeyeceği yönünde ümit ışığı verdiğini" sözlerine ekledi.

Baerbock, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği toplantı öncesi yaptığı açıklamada ise Leopard tanklarının sevkiyatı konusundasoruları yanıtlamaktan kaçındı.

Alman bakan, "Ukrayna'nın kazanması, yine huzur ve özgürlük içinde yaşama hakkını kazanması için uluslararası toplum olarak Ukrayna'yı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli" dedi.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,HT

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