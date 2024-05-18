Polonya doğu sınırına 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Polonya, Rusya ve Belarus'tan gelebilecek "olası bir tehdide karşı" doğu sınırına 2 milyar 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.

Polonya'nın "Rusya ve Belarus'tan yükselen tehdide karşı" doğu sınırını korumak için 2 milyar 550 milyon dolarlık yatırım yapacağı açıklandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumartesi yaptığı açıklamada, "Güvenli bir sınır oluşturmak için bir tahkimat sisteminin yanı sıra çevre düzenlemesi ve bu sınırı olası bir düşman için geçilmesi imkansız hale getirecek çevresel kararları da içeren önemli bir proje başlattıklarını" söyledi. Tusk, ne tür tahkimatlar inşa edileceğine ilişkin ise başka bir detay vermedi.

Polonya Başbakanı ayrıca, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nin (ESSI) uydu bileşeninin yaklaşık 127 milyon 500 bin dolarlık finansmanı için Pazartesi günü Avrupa Kalkınma Bankası'yla görüşeceğini ifade etti. Tusk'ın İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzettiği girişim, NATO'nun Avrupa'daki hava savunmasını güçlendirmek için 2022'de Almanya tarafından kurulmuştu.

Rusya ve Belarus'a "kriz yaratma" suçlamaları

Polonya'nın Belarus sınırı, 2021'de Minsk Ortadoğu'da Avrupa'ya gayriresmi bir göç rotası sunan seyahat acenteleri açtığından bu yana popüler bir rota haline gelmişti. Avrupa Birliği, Rusya'nın yakın müttefikinden gelen bu hamlenin "kriz yaratma amaçlı" bir girişim olduğunu savunuyor.

Polonya Başbakanı Tusk, hava savunma sisteminin finansmanı için Avrupa Kalkınma Bankası'yla da görüşeceğini açıkladı. Fotoğraf: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden buy ana iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerilmiş, Minsk ve Moskova'yı Polonya'yı istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçlayan Varşova'da hükümet, savunma harcamalarını artırmıştı.

Tusk öncesindeki hükümet, düzensiz göçle mücadele için Belarus sınırına 180 kilometreyi aşan 5 buçuk metre yüksekliğinde bir tel örgü inşa etmişti. Bu çit, sınır boyunca bir kamera sistemi ve sensörlerle destekleniyor.

Reuters/SÖ,EC

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