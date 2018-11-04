Polonya doğalgazı ABD'den alacak

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin enerji alanında Rusya'ya bağımlılığını azaltma ve ABD ile enerji ortaklıklarını genişletme hedefi çerçevesinde Polonya'yı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG, ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Amerikan Cheniere şirketi ile varılan 24 yıl süreli sözleşmenin imza törenine Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry de katıldı.

Polonya ile varılan doğalgaz satış anlaşmasının bedeli hakkında açıklama yapılmadı. PGNİG şirketinin yönetim kurulu başkanı Piotr Wozniak, ABD'den ithal edecekleri enerji hammaddesinin fiyatının Rus doğalgazından yüzde 20 ila yüzde 30 oranında düşük olacağını söyledi.

Wozniak Amerikan şirketleri ile yaptıkları iş bağlantısının aynı zamanda komşu Ukrayna'yı da Rus doğalgaz sevkiyatının kesilmesine karşı koruyacağını belirtti. Rusya geçmişte doğalgazı enerji ithalatına bağımlı olan Polonya ve Ukrayna'ya karşı siyasi baskı aracı olarak kullanmıştı.

Avrupa'da bir ilk

Rus gazını Polonya ve Ukrayna'yı devre dışı bırakarak doğrudan Almanya'ya nakledecek olan Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı iki ülkenin endişelerini daha da arttırmıştı.

Polonya iktidar partisinin Genel Başkanı Jaroslav Kaczynski "Polonya'nın enerji güvenliğini arttıracak olan uzun vadeli sevkiyat sözleşmesini memnuniyetle karşıladığını" duyurdu.

2019 yılında başlayacak olan Amerikan doğalgaz sevkiyatının ilk yıllarda tam kapasiteye ulaşmayacağı ve sıvılaştırılmış gazın gemilerle Baltık Denizi'ndeki Lech Kaczynski limanında doğalgaz şebekesine bağlanacağı açıklandı.

Polonya enerji şirketi PGNİC, ABD'nin Lousiana eyaletindeki iki Amerikan şirket ile daha 40 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyat sözleşmesi imzaladı.

Polonya ile Rus Gazprom şirketi arasındaki sevkiyat sözleşmesinin süresi yakında dolacak. Polonya, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji ihtiyacını karşılamak için Amerikan şirketleriyle anlaşan ilk ülke oldu.

ABD'nin "Üç Deniz" hedefi

ABD Enerji Bakanı Perry Eylül ayında Romanya'da düzenlenen "Üç Deniz Girişimi" toplantısında yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerini Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığı azaltmaya ve kaynaklarını çeşitlendirmeye çağırmıştı. Perry, Çekya'daki nükleer proje ile Kardeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmalarının alternatif enerji kaynakları olabileceğini söylemişti.

Karadeniz, Adriyatik ve Baltık denizlerine kıyısı bulunan 12 ülkeyi bir araya getiren "Üç Deniz Girişimi", ABD ile Avrupa ülkeleri arasında politika, ekonomi, enerji ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

DW, AP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe