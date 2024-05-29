Polonya Belarus sınırında tampon bölge oluşturacak

Polonya, Belarus sınırında 200 metrelik tampon bölge oluşturacağını duyurdu. Belarus sınırında bir basın toplantısı yapan Başbakanı Donald Tusk "Bu bölgede mümkün olan yerlerde derhal 200 metrelik bir tampon bölge oluşturulması bize tavsiye edildi. Gelecek haftanın başından itibaren böyle bir karar almaya hazırız" dedi.

Belarus sınırında son haftalarda sınırı geçmeye çalışan düzensiz sığınmacı sayısında artış gözlendi. Polonya sınır muhafızı çok sayıda şiddet olayı yaşandığını bildirdi. Salı günü bir Polonya askeri sınırdaki çitlerde bulunduğu sırada bıçaklandı. Askerin hayati tehlikesi sürüyor.

Başbakan Tusk açıklamasında "Burada herhangi bir ilticacıyla uğraşmıyoruz, burada Polonya sınırını aşmak ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak için farklı düzeylerde koordine edilmiş, çok titiz bir operasyonla uğraşıyoruz" dedi.

Polonya-Belarus sınırı 2021 yılında Belarus'tan gelen göçmenlerin akınına uğramıştı. Belarus yönetiminin Ortadoğu'da seyahat acenteleri açarak göçmenleri Avrupa'ya yönlendirmeye çalıştığı bir göçmen krizi yaratmaya çalışmasıyla ileri sürülmüştü. Belarus ise bu iddiaları reddetmişti. O dönem iktidarda olan Hukuk ve Adalet (PiS) hükümeti sınır boyunca 180 kilometre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde, kamera ve sensör sistemiyle donatılmış bir çit inşa etmişti.

Aralık 2023'te iktidara gelen Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti ise bu ay içinde yaptığı açıklamada Belarus sınırına güvenliği artırmak için yaklaşık 2 milyar 550 milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sınırda şu an konuşlu olan 5 bin 500 kişilik birliğin sayısının da artrılacağını duyurdu.

Polonya-Belarus sınırındaki çit ve çitin arkasında sığınmacılar Fotoğraf: Agnieszka Sadowska/AP/picture alliance

Tusk tutumunu değiştirdi

Belarus sınırına tampon bölge oluşturma fikrini 2021 yılında milliyetçi çizgideki Hukuk ve Adalet (PiS) hükümeti dile getirmişti. O dönem insan hakları kuruluşları ve Tusk liderliğindeki Vatandaşlık Koalisyonu bu girişimi eleştirmişti.

Sığınmacılara yardım kuruluşu Ocalenie Vakfından Karolina Szymanska Tusk'ın tutum değişikliğini "utanç verici" olarak niteledi. "Hukuk ve Adalet'in politikaları sürdürülüyor" diyen Szymanska "Kaçan insanların çoğu şiddet, savaş ve takibattan kaçan insanlar" diye konuştu.

2021 yılındaki göçmen krizi sırasında dışişleri bakan yardımcısı olan PiS milletvekili Marcin Przydacz da tampon bölgenin gerekli olduğunu, Tusk'ın muhalefette olduğu sırada eleştirdiği tedbiri şimdi almak istemesinin ise riyakarlık olduğunu belirtti.

DW, Reuters / EC, JD

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