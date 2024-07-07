Polonya Başbakanı: Paris Moskova'yı üzdü

Fransa'da seçim sonuçlarının ardından sandıktan birinci çıkan sol ittifakı kutlayan ilk isim Polonya Başbakanı ve AB Konseyi Eski Başkanı Donald Tusk oldu. Aşırı sağın aldığı yenilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tusk, "Rusya hayal kırıklığına uğradı" dedi.

Tusk sosyal medya sitesi X üzerinden paylaştığı mesajda, "Paris'te coşku, Moskova'da hayal kırıklığı, Kiev'de rahatlama. Varşova'da mutlu olmak için yeterli" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, aşırı sağın Fransa'da seçimleri kazanmasının bir "dönüm noktası" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokratların (SPD) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin beklentiler altında kalan performansı için "En kötüden kaçınıldı" yorumunu yaptı. Schmid ayrıca, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gücünün zayıfladığına dikkat çekti, bir hükümet kurmanın "zorlu" olacağını söyledi.

Almanya-Fransa Parlamenterler Meclisi üyesi CDU'lu siyasetçi Armin Laschet sonuçların Avrupa yanlısı merkez partiler için fırsat barındırdığını söyledi. "Ne (aşırı sağcı Marine) Le Pen ne de Almanya karşıtı sol radikaller kazandı. Demokratik ve Avrupa yanlısı bir çoğunluk için şans var" diye konuşan Laschet, Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ülkeyi erken genel seçimlere götürmesine destek çıktı: "Eğer halkın üçte biri aşırı sağa oy veriyorsa, diğer üçte ikiyi harekete geçirmelisiniz."

AFP,dpa / MUK,BÖ

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