 Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor | Avrupa | DW | 23.03.2022

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Avrupa

Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tırmanan gerilimde Polonya casuslukla suçladığı 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya, suçlamaların dayanağının bulunmadığını savundu.

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Polonya 45 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kişilerden birinin 48 saat, diğerlerinin beş gün içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği bildirildi.

Polonya istihbarat teşkilatı ise söz konusu kişilerin Rus Büyükelçiliği içinde istihbarat servislerine çalışan Ruslar ve değişik diplomatik statülerdeki Büyükelçilik çalışanları olduğunu açıkladı.

"Rus istihbaratçıları dağıtıyoruz"

Polonya İçişleri Bakanı ve istihbarat servisleri koordinatörü Mariusz Kaminski de "diplomat olduğu görünümü veren 45 Rus casusun" sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirerek "Tam bir tutarlılık ve kararlılıkla Polonya'daki Rus istihbaratçılarını dağıtıyoruz" ifadesini kullandı.

Polonya'nın hamlesine Rusya'nın yanıtı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Polonya'nın kararına "uygun bir karşılık verileceği" bildirildi. Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev de Polonya hükümetinin suçlamalarının hiçbir dayanağının bulunmadığını belirterek Rusya'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti. Kendisinin sınır dışı kararı alınan kişiler arasında bulunmadığını belirten Büyükelçi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilip kesilmediği şeklindeki bir soruya "resmi olarak diplomatik ilişkilerin sürdüğü" yanıtını verdi.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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