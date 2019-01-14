 Polonya öldürülen belediye başkanının yasını tutuyor | AVRUPA | DW | 15.01.2019

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AVRUPA

Polonya öldürülen belediye başkanının yasını tutuyor

Pazar günü katıldığı bir yardım etkinliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Danzig Belediye Başkanı Pawel Adamowicz için tüm Polonya’da anma törenleri ve yürüyüşler düzenlendi.

Polen Danzig Trauer und Gedenken nach Mord an Pawel Adamowicz, Bürgermeister (Reuters/Agencja Gazeta/Renata Dabrowska)

Pazar günü katıldığı bir yardım etkinliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Danzig Belediye Başkanı Pawel Adamowicz için tüm Polonya’da anma törenleri ve yürüyüşler düzenlendi.

Danzig’de binlerce kişinin katıldığı anma töreninde konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Sevgili Pawel, sana söz veriyoruz, senin için, hepimiz için Danziğimizi, Polonyamızı ve Avrupamızı nefretten ve aşağılamadan koruyacağız" dedi.

Başkent Varşova’daki Vaftizci Yahya Katedrali’nde düzenlenen törene ise Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile Başbakan Morawiecki’nin yanı sıra devletin önde gelen isimleri katıldı. Burada düzenlenen ayinde konuşan Kardinal Kazimierz Nycz, kilisede toplanmalarının sebebinin sadece dua etmek değil, aynı zamanda nefrete, ayrıma ve ön yargılara karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

Pawel Adamowicz katıldığı bir etkinlik sırasında saldırıya uğradı

Pawel Adamowicz katıldığı bir etkinlik sırasında saldırıya uğradı

27 yaşındaki bir saldırgan Pazar günü Danzig’de düzenlenen bir yardım etkinliğinde, sahnede olan Belediye Başkanı Adamowicz’e bıçakla saldırıp ağır yaralamış, kaldırıldığı hastanede beş saat süren bir ameliyata alınan Adamowicz, bu müdaheleye rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganın, saldırının hemen ardından sahnede bulunan mikrofondan, beş yıl suçsuz yere cezaevinde kaldığını ve burada işkence gördüğünü söylediği belirtiliyor.

KNA / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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