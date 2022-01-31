 Polislere ″kadına yönelik şiddet″ eğitimi | Avrupa | DW | 31.01.2022

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Avrupa

Polislere "kadına yönelik şiddet" eğitimi

Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde polislere kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili eğitim verecek. Türkiye geçen yıl yoğun tepkilere rağmen Sözleşme'den çekilmişti.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine karşı yoğun protestolar düzenlenmişti.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine karşı yoğun protestolar düzenlenmişti.

Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde polisler için kadınlara yönelik şiddet vakaları konusunda eğitim programı başlattı.

İnternet üzerinden sunulan eğitim programında polisler, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında nasıl davranmaları gerektiği, bu tür vakalara hızlı ve etkin yanıt verilmesi, fail ve mağdurların nasıl sorgulanması gerektiği, etkin soruşturma önündeki cinsiyet kaynaklı engeller ve kadına yönelik şiddet türleri konusunda bilgilendirilecek.

Kurslarda kadına yönelik şiddetin insan hakları boyutu ile şiddetin mağdurlar ve toplum üzerindeki etkileri konusunda polislerde farkındalığın artırılması hedefleniyor. Programda şiddet vakalarında sürecin mağdur odaklı bir şekilde ele alınması da öncelikler arasında yer alıyor.

Avrupa Konseyi'nin Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında hazırlanan kursa, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarıyla ilgili sağlık çalışanları, sosyal yardım çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve üniversite öğrencileri de katılabilecek.

Türkei Protest der Frauen gegen Austritt aus Istanbul-Konvention

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında imzaya açılmış, ev sahibi Türkiye aynı yıl sözleşmeyi ilk imzalayan ve yürürlüğe sokan ülkeler arasında yer almıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmenin tek taraflı feshine karar vermiş ve Türkiye yoğun tartışmalar ve kadın örgütlerinin tepkilerine rağmen 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sözleşmeden resmen çekilmişti. İstanbul Sözleşmesi, şimdiye kadar 34 ülke tarafından imzalanarak yürürlüğe sokuldu.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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