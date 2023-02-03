Polisin "çocuk gelin" operasyonunda 2 bin erkek tutuklandı

Hindistan'ın Assam eyaletinde çocuk yaşta evliliklere karşı geniş çaplı operasyon başlatan polis, ilk günde 2 binden fazla kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında nikâh kıyan din adamları ve yerel yetkililer de var.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde polis, çocuklarla "evlenen" ve bu tür "evliliklere" yardımcı olanlara karşı geniş kapsamlı operasyon başlattı. Bugün başlatılan ve iki hafta sürmesi planlanan operasyonda bir gün içinde 2 bin 44 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Tutuklananların, 14 yaşın altındaki kız çocuklarıyla "evlenen" erkekler ile din adamları dahil, bu evliliklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan kişiler olduğu kaydedildi.

Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, halkı "bu gayrı ahlâki" uygulamaya karşı operasyonlara yardımcı olmaya çağırdı. Eyalette 4 bini aşkın çocuk yaşta evlilik vakası bulunduğunu belirten Başbakan, sekiz kadından birinin 18 yaşın altında çocuk doğurmak zorunda kaldığını, bunun da anne ve bebek ölümlerini artırdığını vurguladı.

2011 yılında yapılan son nüfus yoklamasına göre 31 milyonu aşkın kişinin yaşadığı eyalette anne ve bebek ölüm oranının, ülke ortalamasına göre çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Tutuklananlar arasında rahipler ve yerel yetkililer de var

Eyalet Emniyet Müdürü GP Singh de operasyonların ilk gününde 2 bin 44 kişinin tutuklandığını, aralarında 52 rahip ve evliliklere izin veren yerel yetkililerin de bulunduğunu bildirdi. Evlendirilen kız çocuklarının yaşının 12'ye kadar düştüğüne işaret eden Singh, polisin elinde soruşturulan toplam 4 bin 74 vaka bulunduğunu kaydetti.

Hindistan'da bir rahip, evlilik törenini yönetiyor. Fotoğraf: Pradeep Gaur/ZUMAPRESS/picture alliance

Hindistan'da evliliklere genelde aile tarafından karar veriliyor. BM verilerine göre 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da yasa dışı olmasına rağmen yılda yaklaşık 1,5 milyon kişi reşit olmadan evlendiriliyor. Çocuk yaşta evlendirilenlerin toplam sayısı ise 220 milyon olarak tahmin ediliyor.

AYM "çocukla cinsel birliktelik tecavüzdür" demişti

Ülkede çocuk yaşta evlendirme uygulaması özellikle daha yoksul kırsal alanda yaygın. Çocukları evlendirmek aileler tarafından mali güvence olarak görülüyor.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, dönüm noktası niteliği taşıyan 2017 yılındaki kararında, reşit olmayan bir kişiyle cinsel birlikteliğin tecavüz anlamına geldiğine hükmetmişti. Ülkede 2000'li yılların başlarından itibaren çocuk yaşta evlendirilenlerin sayısında gerileme kaydediliyor.

AFP,dpa/BK,TY