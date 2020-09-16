Polisi eleştiren Alman gazeteciye soruşturma açılmayacak

Almanya'da sol eğilimli Tageszeitung (taz) gazetesinde Haziran ayında yayımlanan ve yoğun tartışmalara yol açan makalenin yazarına karşı soruşturma açılmayacak.

Berlin Başsavcılığı, hakkında 150 suç duyurusunda bulunulan makale üzerinde yapılan incelemede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ya da "toplu hakaret" şüphelerini doğrulayacak unsura rastlanmadığını belirterek soruşturma açmama kararı aldı.

Savcılık, kararına anayasada güvence altına alınmış düşünce özgürlüğünü gerekçe göstererek "Makalede kullanılan ifadeler son derece aşağılayıcı nitelikte olmasına rağmen, halen düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Düşüncenin ifadesi, salt hakaret ve tacizin ön planda olması durumunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında değerlendirilebilir. Makale, kamuoyunda polis şiddeti ve polis içindeki ırkçılıkla ilgili yürütülen güncel tartışmalar kapsamında değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Makaleyle ilgili yoğun şikayetler alan Alman Basın Konseyi de inceleme başlatmış ve "polisin yürütmenin bir parçası olarak basın tarafından sert bir şekilde eleştirilmeye tahammül göstermesi gerektiği" sonucuna varmıştı.

Yazının yayınlanmasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sert tepki göstererek suç duyurusunda bulunacağını açıklamış, ancak Başbakan Angela Merkel ile yaptığı görüşmeler ve kamuoyundan yükselen yoğun tepki nedeniyle geri adım atmıştı.

Yazıdaki tartışmalı ifadeler

Hengameh Yaghoobifarah imzalı görüş yazısında ABD'de George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında polis şiddeti ve ırkçılıkla ilgili yaşanan tartışmalar ve polis teşkilatının tümden lağvedilmesi talepleri konu alınmıştı. Yazıda polisin lağvedilmesi ve kapitalizmin devamı durumunda 250 bini aşkın Alman polis memurunu işe alacak yer bulmakta zorlanılacağı belirtilerek çeşitli sektörlerden seçenekler sıralanmış, sonuç olarak polislerin çalışabileceği en iyi yerin "çöp yığınağı" olacağı ve "kendi benzerleriyle birlikte olmaktan kendilerinin de muhtemelen memnuniyet duyacağı" savunulmuştu.

Polislerin önemli bir bölümünün genellenerek "faşist kafalı otoriter kişilikler" olarak tanımlandığı yazıda "Onlara pedikür bile yaptırtmam. Sonuçta törpü de silah olarak kullanılabilir", "Peki seramik boyamacılığı? El altından gamalı haçlı çay seti üretip gelirlerini bir sonraki terör örgütünü finanse etmede kullanabilirler", "Diğer insanlara hükmedebilecekleri işler söz konusu bile olamaz. Onları hayvanların yanına bile yaklaştırmamak lazım. Sahiplerini öldüren başka köpekler yetişmesin" gibi ifadeler yer almıştı.

dpa/BK,HS

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