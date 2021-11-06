Polis, kamu görevlisi. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidir. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir.

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