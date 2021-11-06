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Polis

Polis, kamu görevlisi. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidir. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir.

DW Türkçe'nin polis ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ein ICE steht am Bahnhof. In dem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bavyera'da trende bıçaklı saldırı 06.11.2021

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
06.10.2021, Wuppertal - Polizeikräfte gehen in eine Wohnung. Bei einer Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen Wohnungen und Büros durchsucht und zehn Haftbefehle vollstreckt. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya'dan Türkiye'ye kara para operasyonu 27.10.2021

Almanya'da polis, 18 kent ve ilçede yüklü miktarlarda kara parayı Türkiye'ye kaçırdığından şüphe edilen 46 kişinin ev ve işyerlerine baskın düzenledi.

DW Haber - 25.10.2021 25.10.2021

Büyükelçi krizi ekonomiyi nasıl etkiler? | Nöbet tepkisi: "Gözlerim kapanmak üzereyken hasta muayene ediyorum" | "Keyfi kelepçe takarak ölüme neden olan polis asli kusurludur" | "Afgan ve İranlı sığınmacıların iltica başvuruları alınmıyor"
Detail of the hands of former Salvadoran President (2004-2009) Elias Antonio Saca with handcuffs, taken as he waits, along with six of his collaborators, for the judge to arrive in court in San Salvador on May 16, 2018, to face charges of embezzlement and laundering for allegedly diverting 298 million dollars. - Saca was arrested in October 2016 with his former private secretary and former communications secretary, among others, suspected of pocketing $246 million in public funds during his 2004-2009 mandate. They have been charged with embezzlement, criminal association and money laundering. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) (Photo credit should read MARVIN RECINOS/AFP via Getty Images)

"Keyfi kelepçe takarak ölüme neden olan polis asli kusurludur" 25.10.2021

Yargıtay Başsavcılığı, kelepçe takılmaması gerektiği halde kelepçe takarak Yılmaz Koçyılmaz'ı strese ve ruhsal buhrana sokan, ardından da kalp krizi geçirerek ölümüne neden olan polisin cezalandırılmasını istedi.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

British Politician David Amess and hundreds of animal rights protestors including MP s gather in Parliament Square for Stop Live Transport: International Awareness Day, London. JUNE 14th 2018 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SLIx182232

İngiliz milletvekiline yönelik saldırıda terör şüphesi 16.10.2021

Essex polisi, Milletvekili Sir David Amess'in hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı saldırıyı "terör saldırısı" olarak sınıflandırdı. Polis, saldırının "radikal İslamcı motifle" düzenlenmiş olabileceğini açıkladı.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi 14.10.2021

Norveç’te yay ve ok kullanarak beş kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan Danimarkalı zanlının geçen yıl Müslüman olduğu bildirildi. Polis olayın bir terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.

ARCHIV - Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei stehen am 05.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Die Zahl der Einsätze der Spezialeinheiten der nordrhein-westfälischen Polizei ist im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. (zu dpa/lnw «Einsätze der Polizei-Spezialeinheiten deutlich zurückgegangen» vom 11.06.2017) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Aşırı sağcı polisler skandalında ara bilanço 13.10.2021

Almanya'nın KRV eyaletinde polislerin aşırı sağ içerikler paylaştığı mesaj gruplarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda 53 soruşturmada aşırı sağcılık şüphesi doğrulandı, 138 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
ELAZIG'A SEHIT ATESI DUSTU. FOTO:AHMET COTELI/ELAZIG, (DHA)

Suriye'de Türk polisine güdümlü füzeyle saldırı 11.10.2021

Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca düzenlenen saldırıda iki Özel Harekat polisi hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.
Turkey marks sixth anniversary of deadly attack on Ankara train station Source: DHA

Ankara: Gar katliamı anmasında polis müdahalesi 10.10.2021

Ankara'da polis, 10 Ekim 2015'teki gar katliamında hayatını kaybedenler için Ankara Garı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyenlere müdahalede bulundu. En az 22 kişi gözaltına alındı.

DW Haber - 07.10.2021 07.10.2021

DW Haber'de bugün: TÜGVA 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü?, Reklamlarında memleket sevdasını dile getiren Cengiz Holding vergi cennetinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik, Paris İklim Anlaşması: Türkiye'de neler değişecek?

DW Haber - 06.10.2021 06.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers| Offshore şirketleri ortaya çıkan Çalık Holding'in Türkiye'deki faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto: "Vazgeçmiyoruz", AYM'den Suruç katliamında "ihmâl yok" kararı, Erdoğan ve Bahçeli'nin "terörist" açıklamasına hukukçulardan tepki.

ABD0030_20211006 - WIEN - ÖSTERREICH: Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, ist es zu mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP gekommen. Betroffen waren die ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse und das Kanzleramt. Bild zeigt: Eingang zur ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20211006_PD1478

Avusturya'da iktidar partisine polis baskını 06.10.2021

Avusturya'da polis iktidardaki ÖVP'nin genel merkezi ve Başbakanlıktaki ofisinde arama yaptı. Medyada çıkan haberlere göre baskınların gerekçesi yolsuzluk kuşkusu.

Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

Nazi davasında firar eden 96 yaşındaki sanık yakalandı 30.09.2021

Nazi rejimi döneminde Stutthof toplama kampı komutanının sekreterliğini yapan 96 yaşındaki kadın sanık, bugünkü ilk duruşması öncesinde firar etmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Kolluk Gözetim Komisyonu raporu açıklandı 21.09.2021

Türkiye’de polis, jandarma ve sahil güvenlik personeline yönelik şikâyetleri inceleyen Kolluk Gözetim Komisyonu, son iki yılı kapsayan raporunu açıkladı.
6655245 20.09.2021 Students jump from windows of Perm State National Research University during a shooting, in Perm, Russia. According to preliminary information Some people were killed and others injured during a shooting at the Perm State National Research University. Alexey Romanov / Sputnik

Rusya'da üniversiteye saldırı: Altı ölü 20.09.2021

Rusya’nın Perm kentinde bulunan bir üniversitede, silahlı bir saldırgan altı kişiyi öldürdü, 28 kişiyi de yaraladı. Polis tarafından vurularak yaralanan saldırgan gözaltına alındı.

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