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Polis, kamu görevlisi. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidir. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir.
DW Türkçe'nin polis ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Pandora Papers| Offshore şirketleri ortaya çıkan Çalık Holding'in Türkiye'deki faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto: "Vazgeçmiyoruz", AYM'den Suruç katliamında "ihmâl yok" kararı, Erdoğan ve Bahçeli'nin "terörist" açıklamasına hukukçulardan tepki.