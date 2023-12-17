Podolski'den Köln'e dönüş sinyali
Deneyimli futbolcu Lukas Podolski, altyapısından yetiştiği FC Köln'e dönme hazırlığında.
Alman Sport1 televizyonuna konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Neler olacak göreceğiz. Köln'le görüşme hâlindeyim. Birkaç hafta önce kulüpte (sportif) yöneticilerle nasıl bir rol üstlenebileceğim konusunda konuştuk" dedi.
Şu an Polonya'nın Gornik Zabrze takımında forma giyen Alman futbolcu, Köln'le arasındaki özel bağa ilişkin olaraksa "Herkes kulüple ve şehirle aramdaki bağı biliyor" ifadesini kullandı.
Podolski, FC Köln'e dönerse futbolcu olarak görev yapmayacağının da altını çizdi.
Profesyonel kariyerine FC Köln'de başlayan Polonya doğumlu Alman futbolcu Podolski, 2006 yazında Bayern Münih'e transfer olana kadar bu külüpte top koşturdu. Bayern Münih'te geçirdiği üç yılın ardından 2009'da FC Köln'e dönen Podolski, üç yıl daha bu ekibin formasını giydi.
Daha sonra 2,5 sezon oynadığı Arsenal'den yarım sezonluğuna Inter Milan'a kiralanmasının hemen ardından Temmuz 2015'te Galatasaray'a transfer oldu.
Türkiye'de iki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer oldu. İki buçuk sezon kaldığı Vissel Kobe'den Antalyaspor'a transfer olan Podolski, 1,5 sezon daha Türkiye'de top koşturduktan sonra Polonya'ya döndü.
Podolski'nin 30 Haziran 2025'e kadar Gornik Zabrze kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
DW,dpa/CÖ,EC