Podolski'den Köln'e dönüş sinyali

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, eski kulübü FC Köln'e dönüş sinyali verdi. Ancak Podolski'yi bekleyen muhtemel görev sahada değil.

Deneyimli futbolcu Lukas Podolski, altyapısından yetiştiği FC Köln'e dönme hazırlığında.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Neler olacak göreceğiz. Köln'le görüşme hâlindeyim. Birkaç hafta önce kulüpte (sportif) yöneticilerle nasıl bir rol üstlenebileceğim konusunda konuştuk" dedi.

Şu an Polonya'nın Gornik Zabrze takımında forma giyen Alman futbolcu, Köln'le arasındaki özel bağa ilişkin olaraksa "Herkes kulüple ve şehirle aramdaki bağı biliyor" ifadesini kullandı.

Podolski, FC Köln'e dönerse futbolcu olarak görev yapmayacağının da altını çizdi.

Genç Podolski 2003-2004 sezonunun 16'ncı haftasında ağırladıkları ve 3-0 mağlup ettikleri Hertha Berlin'e attığı golün sevincini yaşarken Fotoğraf: picture-alliance/Pressefoto Ulmer/B. Hake

Profesyonel kariyerine FC Köln'de başlayan Polonya doğumlu Alman futbolcu Podolski, 2006 yazında Bayern Münih'e transfer olana kadar bu külüpte top koşturdu. Bayern Münih'te geçirdiği üç yılın ardından 2009'da FC Köln'e dönen Podolski, üç yıl daha bu ekibin formasını giydi.

Daha sonra 2,5 sezon oynadığı Arsenal'den yarım sezonluğuna Inter Milan'a kiralanmasının hemen ardından Temmuz 2015'te Galatasaray'a transfer oldu.

İki sezon Galatasaray forması giyen Podolski'nin Mart 2017'deki Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç Fotoğraf: picture-alliance/AA/O. Coban

Türkiye'de iki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer oldu. İki buçuk sezon kaldığı Vissel Kobe'den Antalyaspor'a transfer olan Podolski, 1,5 sezon daha Türkiye'de top koşturduktan sonra Polonya'ya döndü.

Podolski'nin 30 Haziran 2025'e kadar Gornik Zabrze kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

DW,dpa/CÖ,EC

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