 Plastik poşet düzenlemesi yasalaştı | TÜRKİYE | DW | 29.11.2018

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TÜRKİYE

Plastik poşet düzenlemesi yasalaştı

Aralarında plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi düzenlemesinin de bulunduğu Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeriyor.

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere ücret karşılığı verilecek. Ücret, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından her yıl güncellenecek. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak.

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Türkiye'de market poşetine 25 kuruş verir misiniz?

Yasada ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira para cezası verilmesi öngörülüyor. Yeni yasa uyarınca yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olan araçların sahiplerine de 2 bin 500 liraya kadar ceza verilebilecek.

Öte yandan 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imarı olmayan alanlar için hazırlanacak yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğilimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan alanlarda ise yaya yolları düzenlenecek.

DW/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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