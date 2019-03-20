PKK’nın tepe kadrosuna operasyon

Türkiye'nin PKK’ya Irak’ın kuzeyinde operasyon düzenlediği ve PKK'nın üst düzey kadrosundan üç kişinin “etkisiz hale getirildiği” bildirildi. Operasyonda bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, Irak’ın kuzeydoğusundaki Kandil Dağları’na düzenlenen hava harekatında, PKK’nın lider kadrosundan Cemil Bayık’a yakın isimlerden Rıza Altun ağır yaralandı. Haberde İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Altun’un akıbeti hakkında bir bilginin bulunmadığı paylaşıldı.

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 21 Mart tarihinde ortaklaşa düzenlediği operasyonda aralarında PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu olarak bilinen Mikail Özdemir, PKK'nın sözcüsü olarak bilinen Emrullah Dursun ve Kandil bölge sorumlusu olarak bilinen Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey bazı isimlerin “etkisiz hale getirildiği” belirtildi.

Cemil Bayık, PKK'nın kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanmasından bu yana Murat Karayılan ile birlikte PKK’nın fiili liderleri olarak görülüyor. Karayılan ve Bayık'ın Irak'ın kuzeydoğusundaki Kandil Dağları'ndaki kamplarda bulunduğu düşünülüyor.

PKK ile otuz yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

DW/DÇÜ,SSB

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