PKK yöneticisine karşı dava başlıyor

Almanya'da terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın Salzgitter ve Hessen bölgesi yöneticisi olduğu iddia edilen 46 yaşındaki bir Türk vatandaşına karşı açılan dava 21 Ağustos'tan itibaren görülmeye başlıyor. Söz konusu kişi, 2010-2013 yıllarında Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Salzgitter kenti ile Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinin PKK sorumlusu olmak ve bu zaman diliminde örgüte para toplamakla suçlanıyor. 46 yaşındaki Türk vatandaşı sanığın tutuksuz yargılandığı belirtiliyor.

Almanya'da faaliyetleri yasak olan PKK'ya örgüt üyeliği veya yöneticiliği suçlamaları, Alman Ceza Kanunu'nun, yabancı terör örgütlerine ilişkin 129b maddesine dayanıyor. Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) 1970'lerdeki terör saldırıları sonrasında düzenlenen 129'ncü maddeye, 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra sertleştirilen terörle mücadele yasaları çerçevesinde yabancı terör örgütlerine ilişkin düzenleme olarak 129b ilave edildi.

14 bin üyesi var

Almanya'da yasak olan PKK'ya yakın olan çok sayıda dernek ve medyanın faaliyetleri istihbarat birimleri tarafından izleniyor. PKK, Avrupa Birliği tarafından da 2002 yılında terör örgütü listesine alındı. Alman işithbarat raporlarına göre, 14 binden fazla üyesi olduğu tahmin edilen PKK'nın Almanya'da 9 eyalet 30 civarında da bölgesel örgütlenmesi olduğu tahmin ediliyor.

DW,dpa / ETO,ET

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