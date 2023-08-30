  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
SuçAlmanya

Almanya'da PKK zanlısı Kenan A. hakkında iddianame

30 Ağustos 2023

Almanya'da Federal Başsacılık Haziran ayında tutuklanan Kenan A. hakkında PKK yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırladı.

https://p.dw.com/p/4VlmD
2014 yılında Düsseldorf'ta PKK destekçilerinin düzenlediği bir gösteride açılan Abdullah Öcalan posteri
Sembol fotoğrafFotoğraf: Getty Images/S. Steinbach

Federal Başsavcılık PKK örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Kenan A. hakkında iddianame hazırladı. Karlsruhe'deki Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Kenan A., 2018 Eylül'ü ile 2020 Haziran'ı arasında örgütte yöneticilik yaptı. Örgüt içinde "bölge sorumlusu" gibi görevler üstlendiği belirtilen A., etkinlikler düzenlemek ve bağış toplamakla da suçlanıyor.

Başsavcılık Kenan A.'nın PKK'nın önce Hamburg bölge sorumlusu olduğunu, sonrasında ise Bremen ve Kiel'i de kapsayan bölgede "örgüt, personel ve propaganda işlerini" koordine ettiğini belirtiyor. Kenan A. ayrıca Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg ve Essen'ı kapsayan bölgede de örgüt adına görevler almakla suçlanıyor. A.'nın örgütün propaganda etkinlikleri ve organizasyonlarında görev aldığı ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde bağış toplama çalışmalarını üstlendiği ifade ediliyor. İddianameye göre zanlı ayrıca PKK'nın "Avrupa liderliğine" rapor sunmak ve onların verdiği talimatları yerine getirmekle yükümlüydü.

Haziran başından bu yana tutuklu olan A. öncesinde Mart ayında Kıbrıs'ta gözaltına alınmış ve Almanya'ya iade edilmişti. Kenan A. "yabancı terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. PKK Almanya'da  1993 yılından beri yasaklı örgütler listesinde.

 

AFP,dpa / HT,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir duvardaki Ukrayna bayrağının üzerine çizilmiş Z işareti

Z işaretinden PKK bayrağına Almanya'da yasaklı semboller

Z işaretinden PKK bayrağına Almanya'da yasaklı semboller

Almanya'da bir kişi, iş yerinde üzerinde Ukrayna'da savaşan Rus güçlerinin sembolü olan Z işareti bulunan bir tişört giydiği için para cezasına çarptırıldı. Peki ülkedeki diğer yasaklı semboller neler?
Politika25 Mart 2023
(Sembolik fotoğraf)

Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da 59 yaşındaki bir kişi PKK'ya üye olduğu ve örgüt için para topladığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın PKK için 900 bin euro para topladığı açıklandı.
Politika11 Mayıs 2023

İsveç'te bir ilk: PKK'ya finansman sağlama davası

İsveç'te bir ilk: PKK'ya finansman sağlama davası

İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç böylece son dönemde sertleştirdiği terör yasasını PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.
Hukuk ve Adalet21 Haziran 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları büyük sevinç yaşıyor - (30.08.2023)

"Filenin Sultanları" yarı finalde

Spor30 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cemal Kemal Altun'un mezar taşı

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Göç30 Ağustos 2023
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamp

Türkiye'nin çetin göç sınavı

Türkiye'nin çetin göç sınavı

Politika30 Ağustos 2023

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Teknoloji30 Ağustos 2023
Symbolbild | Türkische Lira

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Ekonomi30 Ağustos 2023
Ukrayna'nın Kırıvıy Rih bölgesindeki demir işleme tesisi.

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Politika30 Ağustos 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli - (29.12.2022)

Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlıyor

Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlıyor

Politika29 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön