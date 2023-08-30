Almanya'da PKK zanlısı Kenan A. hakkında iddianame

Federal Başsavcılık PKK örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Kenan A. hakkında iddianame hazırladı. Karlsruhe'deki Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Kenan A., 2018 Eylül'ü ile 2020 Haziran'ı arasında örgütte yöneticilik yaptı. Örgüt içinde "bölge sorumlusu" gibi görevler üstlendiği belirtilen A., etkinlikler düzenlemek ve bağış toplamakla da suçlanıyor.

Başsavcılık Kenan A.'nın PKK'nın önce Hamburg bölge sorumlusu olduğunu, sonrasında ise Bremen ve Kiel'i de kapsayan bölgede "örgüt, personel ve propaganda işlerini" koordine ettiğini belirtiyor. Kenan A. ayrıca Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg ve Essen'ı kapsayan bölgede de örgüt adına görevler almakla suçlanıyor. A.'nın örgütün propaganda etkinlikleri ve organizasyonlarında görev aldığı ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde bağış toplama çalışmalarını üstlendiği ifade ediliyor. İddianameye göre zanlı ayrıca PKK'nın "Avrupa liderliğine" rapor sunmak ve onların verdiği talimatları yerine getirmekle yükümlüydü.

Haziran başından bu yana tutuklu olan A. öncesinde Mart ayında Kıbrıs'ta gözaltına alınmış ve Almanya'ya iade edilmişti. Kenan A. "yabancı terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. PKK Almanya'da 1993 yılından beri yasaklı örgütler listesinde.

AFP,dpa / HT,ET

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