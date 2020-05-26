 PKK yöneticisi hakkında 3 yıl 8 ay hapis istemi | ALMANYA | DW | 09.02.2021

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ALMANYA

PKK yöneticisi hakkında 3 yıl 8 ay hapis istemi

Almanya'da PKK'nın bölge sorumluluğunu yapmakla suçlanan zanlı hakkında savcılık 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu. Kararın 19 Şubat'ta çıkması bekleniyor.

Köln kentinde 2019 yılında düzenlenen bir gösteri

Köln kentinde 2019 yılında düzenlenen bir gösteri

Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkındaki davada savcılık mütalaasını verdi.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada Başsavcılık, "Rojhat" kod adıyla Haziran 2017-Haziran 2019 döneminde bölge yöneticiliği yapmakla suçlanan 38 yaşındaki sanık için "yabancı terör örgütüne üyelik" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu.

Geçen yıl Ocak ayında Frankfurt'ta tutuklanan ve Ekim ayında davası başlayan Gökmen Ç., söz konusu tarihler arasında PKK'nın Hessen, Rheinland-Pfalz ve Sauerland eyaletleri yöneticiliğini yapmakla suçlanıyor.

140 sayfalık iddianame

İddianamede, sanığın en son Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Grevenbroich'da bulunduğu ve diğer PKK yöneticilerine talimatlar verdiği, toplantıların hazırlıklarını yaptığı ve bağış toplama faaliyetlerini koordine ettiği yer alıyor. 140 sayfalık iddianamede PKK "cinayete de başvuran yabancı bir terör örgütü" olarak nitelendiriliyor.

PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'nın terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Savunma avukatlarının "müvekkillerinin Almanya'da yasalar çerçevesinde siyasi faaliyette bulunduğunu" belirttikleri, ancak somut bir talepte bulunmadığı bildirildi.

Davada kararın 19 Şubat'ta yapılacak duruşmada çıkması bekleniyor.

dpa,DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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