PKK yöneticisi hakkında 3 yıl 8 ay hapis istemi

Almanya'da PKK'nın bölge sorumluluğunu yapmakla suçlanan zanlı hakkında savcılık 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu. Kararın 19 Şubat'ta çıkması bekleniyor.
Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkındaki davada savcılık mütalaasını verdi.
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada Başsavcılık, "Rojhat" kod adıyla Haziran 2017-Haziran 2019 döneminde bölge yöneticiliği yapmakla suçlanan 38 yaşındaki sanık için "yabancı terör örgütüne üyelik" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu.
Geçen yıl Ocak ayında Frankfurt'ta tutuklanan ve Ekim ayında davası başlayan Gökmen Ç., söz konusu tarihler arasında PKK'nın Hessen, Rheinland-Pfalz ve Sauerland eyaletleri yöneticiliğini yapmakla suçlanıyor.
İddianamede, sanığın en son Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Grevenbroich'da bulunduğu ve diğer PKK yöneticilerine talimatlar verdiği, toplantıların hazırlıklarını yaptığı ve bağış toplama faaliyetlerini koordine ettiği yer alıyor. 140 sayfalık iddianamede PKK "cinayete de başvuran yabancı bir terör örgütü" olarak nitelendiriliyor.
PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'nın terör örgütleri listesinde yer alıyor.
Savunma avukatlarının "müvekkillerinin Almanya'da yasalar çerçevesinde siyasi faaliyette bulunduğunu" belirttikleri, ancak somut bir talepte bulunmadığı bildirildi.
Davada kararın 19 Şubat'ta yapılacak duruşmada çıkması bekleniyor.
dpa,DW/BK,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da son yıllarda PKK'nın yönetici kadrolarına yönelik davalarda artış görülüyor. Federal hükümet, Alman Ceza Kanunu'nun 129b maddesi uyarınca açılan soruşturma sayısının 1988'den beri 1220'yi aştığını duyurdu.
Almanya’da PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle bir kişiye iki buçuk yıl hapis cezası verildi.
Almanya'da PKK'nın bölge yöneticilerinden olduğu iddia edilen 46 yaşındaki bir Türk vatandaşına karşı açılan dava 21 Ağustos'tan itibaren görülmeye başlıyor.
Ocak ayında Frankfurt'ta tutuklanan ve PKK bölge sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkındaki iddianame tamamlandı. Davanın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
Almanya'da PKK adına bağış topladığı ve etkinlikler düzenlediği belirtilen 63 yaşındaki bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.