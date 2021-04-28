PKK ile çatışmada beş Peşmerge öldü

Iraklı Kürt yetkililer, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçleri ile PKK arasında çıkan çatışmada beş Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah Peşmerge gücünün halkı ve köyleri korumak ile güvenliği sağlamak için Metina Dağı'ndaki Amedi'de gerçekleştirdiği askeri operasyon sırasında PKK güçleri tarafından kurulan pusuda, beş Peşmerge şehit oldu ve dördü yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise böyle bir olayın meydana gelmemesi defalarca "uyarıda" bulunulduğu hatırlatılarak, "Herkes bölgenin sınırlarına saygı duymalı ve Kürdistan bölgesinin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atmamalı" denildi.

PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi (HPG) ise Peşmerge'yi, Metina'da kendileri ile Türkiye arasındaki "çatışma bölgesine" girmekle suçladı. HPG yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin PKK'yı "arkadan bıçakladığını" iddia ederek, denetimleri altındaki bölgeye Peşmerge'nin girmesine karşı olduklarını bildirdi. Türkiye, Nisan ayı sonunda Kuzey Irak'ta askeri operasyon başlatmıştı.

Mahmur Mülteci Kampı

Mahmur Mülteci Kampı'na hava saldırısı iddiası

Öte yandan Kuzey Irak'taki Mahmur Mülteci Kampı'na SİHA'lar aracılığı ile hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği Erbil İl Teşkilatı Sorumlu Yardımcısı Reşad Galali, saldırının "bir okulun yanındaki kreşi" hedef aldığını belirterek, "Üç sivil öldü ve ikisi de yaralandı" dedi. Galali, saldırının Türkiye'ye ait SİHA'lar ile düzenlendiğini iddia etti. Söz konusu iddialarla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) henüz açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta TRT'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'taki operasyonu Bağdat yönetimine bağlı Mahmur'a kadar genişletebilecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu. "Mahmur Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu kampın Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde olduğuna dikkat çekerek, "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.

Türkiye'den gelen binlerce Kürt mülteciyi barındıran mülteci kampını Ankara PKK için bir toplanma alanı olarak görüyor.

AFP,Reuters,DW/JD,BÖ

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