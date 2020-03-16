 Piyasalar koronavirüs belirsizliğiyle düşüşte | EKONOMİ | DW | 23.03.2020

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EKONOMİ

Piyasalar koronavirüs belirsizliğiyle düşüşte

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Avrupa hisse senetleri 7 yılın en düşük seviyelerine inerken Dolar/TL üzerindeki baskı artıyor.

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 330 bine yaklaşırken ülkeler hastalıkla mücadelede art arda tedbirler açıklıyor. Küresel ekonomiyi tehdit eden virüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırım araçlarında satış dalgası da artarak devam ediyor.

Avrupa borsaları bugün yüzde 4'ün üzerinde düşüşle açıldı ve hisse senetleri son 7 yılın en düşük seviyelerine indi. Almanya, Londra ve İspanya'da borsa endesklerinin düşüşte başı çektiği STOXX 600 endeksi yüzde 4.6 değer kaybetti. STOXX 600 endeksi salgının merkezinin Çin'den İtalya'ya kayması sonucu geçen ay ulaştığı rekor yüksek seviyelerden yüzde 30 düştü.

Asya borsaları koronavirüs salgınına karşı giderek daha fazla sayıda ülkenin tecrit uygulamasının ardından alınan tedbirlere rağmen dünya ekonomisinin büyük ölçekli resesyona gireceği kaygılarıyla geriledi. 

Dünya ülkeleri salgının yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alarak sokağa çıkma yasakları uygularken, destek paketleri açıklansa da ekonomik hayat durma noktasına geldi.

Tedarik zincirindeki tıkanma ve tüketici harcamalarındaki düşüşle birlikte analistler küresel ekonominin resesyona girdiği yorumları yapmaya başladı. Piyasalarda da salgın nedeniyle 2008 küresel finans krizinden bu yana en büyük satış dalgası yaşanıyor.

Türkiye'de Dolar/TL küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı dalgalanmalar nedeniyle 6,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Reuters, AFP / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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