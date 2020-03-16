Piyasalar koronavirüs belirsizliğiyle düşüşte

İş dünyasının gözü önlem paketinde

Erdoğan’ın salgın dolayısıyla bu hafta iş dünyası için bir "önlem paketi" açıklaması bekleniyor. Pek çok sektör hem iç hem de dış ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde vergi ve prim desteği talep ediyor.