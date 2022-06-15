Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantısında yüksek enflasyonu düşürmek için pandeminin başından beri üst üste üçüncü kez faiz artırması bekleniyor. Faizin 50 baz puan artışla yüzde 1,25 ile 1,5 aralığına çekileceği tahmin ediliyor. Ancak bazı analistler Fed'in 75 baz puanlık sert faiz artırımıyla piyasaları şaşırtabileceği görüşünü savunuyor. Fed bunu yapması halinde 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımını yapmış olacak.

Fed toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell kararın gerekçelerini Türkiye saati ile 21.30'da kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda Fed ayrıca ABD'nin güncel ekonomik büyüme tahminlerini de kamuoyuna duyuracak.

75 baz puanlık faiz artışı beklentisi artıyor

CME Fedwatch Tool'a göre de Fed kararı öncesi yatırımcılarda 75 baz puanlık artış beklentisi artıyor. 75 baz puanlık artış beklentisinde olanların oranı geçen hafta Salı günü yüzde 3,9 iken dün yüzde 89'a yükseldi. 50 baz puanlık artış beklentisi ise Çarşamba günü yüzde 11'e geriledi.

Yatırımcılar 75 baz puanlık artışın başta teknoloji hisseleri olmak üzere hisse senetlerinde değer kaybına yol açacağını ve pandemi sonrası canlanmayı riske atabileceğini belirtiyor. Faiz artırımı enflasyonu düşürürken kredilerin de pahalanmasına neden oluyor. Kredilere olan talebin azalması nedeniyle de ekonomik büyüme zayıflıyor. Dolayısıyla Fed'in faizi ekonomik konjonktürü ve iş piyasasını boğmayacak ve bir resesyona yol açmayacak şekilde yükseltmesi gerekiyor.

Fed korona krizi nedeniyle 2020 yılında faizi hemen hemen sıfır düzeyine çekmiş, konjonktür ve finans piyasalarını büyük yardım programlarıyla desteklemişti. Geçen yıl yükselen enflasyon oranlarını da Fed pandeminin "geçici" sonucu olarak nitelemişti. Yıl sonuna doğru son derece gevşek para politikasından vazgeçmişti. Mart ayında faizi pandemiden sonra ilk kez 25 baz puan artırmıştı. Yüksek enflasyon oranları üzerine Mayıs ayında 50 baz puan artırmıştı. Bu miktar ABD'de 22 yıldır görülen en yüksek faiz artışı olmuştu. Fed bu kararla faizi 25 baz puanlık dilimler halinde artırma alışkanlığını da bozmuştu.

Fotoğraf: Xie Zhengyi/dpa/picture alliance

41 yılın en yüksek yıllık enflasyonu

ABD'de geçen ay Aralık 1981'den beri en yüksek yıllık enflasyon kaydedilmişti. Tüketici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artmıştı.

Yüksek enflasyonu frenlemede Fed açısından bir zorluk da fiyat artışlarında bazı etkenleri sadece sınırlı olarak etkileyebiliyor olması. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve yükselen enerji fiyatları ABD'nin belirlediği faiz oranına tepki vermiyor. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını ya da Çin'de hâlâ devam eden korona kısıtlamalarını da Fed'in kontrol etmesi mümkün değil.

dpa, Reuters / EC, HT