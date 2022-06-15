  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
ABD Merkez Bankası binası
ABD Merkez Bankası binasıFotoğraf: picture-alliance/dpa
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

2 saat önce

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün vereceği faiz kararında. Fed’in enflasyonla mücadele amacıyla 1994’ten beri görülen en yüksek faiz artışını açıklaması mümkün.

https://www.dw.com/tr/piyasalar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BC-fedin-faiz-karar%C4%B1nda/a-62136942

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantısında yüksek enflasyonu düşürmek için pandeminin başından beri üst üste üçüncü kez faiz artırması bekleniyor. Faizin 50 baz puan artışla yüzde 1,25 ile 1,5 aralığına çekileceği tahmin ediliyor. Ancak bazı analistler Fed'in 75 baz puanlık sert faiz artırımıyla piyasaları şaşırtabileceği görüşünü savunuyor. Fed bunu yapması halinde 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımını yapmış olacak.

Fed toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell kararın gerekçelerini Türkiye saati ile 21.30'da kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda Fed ayrıca ABD'nin güncel ekonomik büyüme tahminlerini de kamuoyuna duyuracak.

75 baz puanlık faiz artışı beklentisi artıyor

CME Fedwatch Tool'a göre de Fed kararı öncesi yatırımcılarda 75 baz puanlık artış beklentisi artıyor. 75 baz puanlık artış beklentisinde olanların oranı geçen hafta Salı günü yüzde 3,9 iken dün yüzde 89'a yükseldi. 50 baz puanlık artış beklentisi ise Çarşamba günü yüzde 11'e geriledi.

Yatırımcılar 75 baz puanlık artışın başta teknoloji hisseleri olmak üzere hisse senetlerinde değer kaybına yol açacağını ve pandemi sonrası canlanmayı riske atabileceğini belirtiyor. Faiz artırımı enflasyonu düşürürken kredilerin de pahalanmasına neden oluyor. Kredilere olan talebin azalması nedeniyle de ekonomik büyüme zayıflıyor. Dolayısıyla Fed'in faizi ekonomik konjonktürü ve iş piyasasını boğmayacak ve bir resesyona yol açmayacak şekilde yükseltmesi gerekiyor.

Fed korona krizi nedeniyle 2020 yılında faizi hemen hemen sıfır düzeyine çekmiş, konjonktür ve finans piyasalarını büyük yardım programlarıyla desteklemişti. Geçen yıl yükselen enflasyon oranlarını da Fed pandeminin "geçici" sonucu olarak nitelemişti. Yıl sonuna doğru son derece gevşek para politikasından vazgeçmişti. Mart ayında faizi pandemiden sonra ilk kez 25 baz puan artırmıştı. Yüksek enflasyon oranları üzerine Mayıs ayında 50 baz puan artırmıştı. Bu miktar ABD'de 22 yıldır görülen en yüksek faiz artışı olmuştu. Fed bu kararla faizi 25 baz puanlık dilimler halinde artırma alışkanlığını da bozmuştu.

USA Symbolbild US Dollar Inflation
Fotoğraf: Xie Zhengyi/dpa/picture alliance

41 yılın en yüksek yıllık enflasyonu

ABD'de geçen ay Aralık 1981'den beri en yüksek yıllık enflasyon kaydedilmişti. Tüketici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artmıştı.

Yüksek enflasyonu frenlemede Fed açısından bir zorluk da fiyat artışlarında bazı etkenleri sadece sınırlı olarak etkileyebiliyor olması. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve yükselen enerji fiyatları ABD'nin belirlediği faiz oranına tepki vermiyor. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını ya da Çin'de hâlâ devam eden korona kısıtlamalarını da Fed'in kontrol etmesi mümkün değil.

dpa, Reuters / EC, HT

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

TÜSİAD'dan hükümetin para politikasına eleştiri

Ekonomi
9 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye, Venezuela'da buğday üretimi yapmayı planlıyor

Venezuela buğdayı Türkiye için çare olur mu?

Venezuela buğdayı Türkiye için çare olur mu?

Gıda güvenliği
4 saat önce

Türkiye’de iklim felaketleri neden artıyor?

Türkiye’de iklim felaketleri neden artıyor?

İklim
15 saat önce
Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile.

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

Politika
18 saat önce
Gazeteci Güngör Arslan

Savcılık: Gazeteci Güngör Arslan susturulmak istendi

Savcılık: Gazeteci Güngör Arslan susturulmak istendi

Basın özgürlüğü
19 saat önce
Buğday fiyatları savaşın başlamasından bu yana iki kat arttı

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Ekonomi
23 saat önce
İran ve İsrail bayrakları

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Politika
14 Haziran 2022
Ana sayfaya dön