Philadelphia'da sokak ortasında silahlı saldırı

ABD’nin Philadelphia kentinde gece hayatının canlı olduğu bir caddede düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralandı.

Saldırının, Cumartesi günü, gece hayatının canlı olduğu bir caddede, birden fazla saldırgan tarafından düzenlendiği bildirildi.

Fotoğraf: Matt Rourke/AP/picture alliance

Philadelphia polisi tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı saldırının mağduru olan on dört kişi çevredeki hastanelere götürüldü. Bunlardan ikisi erkek ve biri kadın olmak üzere, birden fazla kurşuna hedef olan üç kişinin, hastaneye getirildikten sonra yaşamını yitirdiği açıklandı" denildi.

Polisin saldırganlardan birine ateş açtığı, ancak kurşunun isabet edip etmediğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

AFP / BÜ,EC