 Pfizer ve BioNTech’le 1,95 milyar dolarlık anlaşma | DÜNYA | DW | 22.07.2020

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DÜNYA

Pfizer ve BioNTech’le 1,95 milyar dolarlık anlaşma

ABD, ilaç şirketi Pfizer ve biyoteknoloji şirketi BioNTech’in klinik çalışmalarına devam ettiği aşıdan şimdiden 1,95 milyar ödeyerek 100 milyon doz ısmarladı.

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ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'le klinik testleri devam eden aşı adayından üretime geçtiklerinde 100 milyon doz satın almak için 1 milyar 950 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Anlaşma, ABD'ye daha sonra 500 milyon ek doz alma olanağı da sağlıyor. Aşının Amerikalılara ücresiz dağıtılacağı belirtiliyor.

Trump yönetimi, ayrıca potansiyel aşının geliştirilmesine milyarlarca dolar mali destek vermeyi de taahhüt etti.

Dünya çapında yaklaşık bin 500 aşı adayı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bunlardan 20 kadarının insan üzerinde test edilmesine başlandı. Hükümetler de aşı tedariği için ilaç şirketleri ile anlaşmalar yapmaya başladı.

Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in aşı adayının insanlar üzerindeki kapsamlı testlerine başlaması planlanıyor. Klinik testlerin ilk aşamasında testlerden olumlu sonuçlar alındığı açıklanmaştı. 

Onay başvurusu Ekim'de

Pfizer'in klinik deneylerin üçüncü aşaması tamamlandıktan sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayının gelmesinin ardından aşıları teslim edeceği belirtiliyor.

Devam eden araştırmaların başarılı olması halinde onay için şirketlerin Ekim ayında başvurması bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon adet aşı üretmeyi planlıyor. 2021 yılı sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşının daha üretilmesi planlanıyor.

Rtr / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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