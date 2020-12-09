Pfizer ile BioNTech'in aşısına ABD'de de onay

Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği korona aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıktı. FDA, aşının 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceğini duyurdu. FDA'nın Başkanı Stephen Hahn, bunun "korkunç pandemiyle mücadelede bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Aşının onay almasından kısa süre önce ise ABD'de çok sayıda medya kuruluşu, Beyaz Saray'ın sorumlu daire olan FDA'yı, aşının derhal onaylanması için tehdit ettiği yönünde haberler yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FDA'nın inceleme ve denetleme sürecini "büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa" olarak nitelendirmiş ve FDA'nın Başkanı Stephen Hahn'a "Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla" diye müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA tarafından da onay alan aşının derhal uygulamasına geçileceğini, bu hafta sonu aşılamanın başlayacağını duyurdu. Twitter'den yaptığı açıklamada Trump, hükümetinin aşıları göndermeye başladığını da savundu ve tüm ABD vatandaşları için aşının ücretsiz olacağını da kaydetti. Trump, aşının bulunmasının kendi yönetiminin bir başarısı olduğunu da iddia etti.

Trump ve Hahn

Altı ülkede onay verildi

Dünya çapında ilk olarak İngiltere'de uygulanmasına başlanan korona aşısı Alman BioNTech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortak çalışması sonucu geliştirildi ve hali hazırda dünyanın farklı yerlerinde de üretimi yapılıyor. Pfizer ve BioNTech, ABD'de ilaca onay verecek sorumlu daireye, uygulanmasına acil durum onayı verilmesi amacıyla geçen ay resmi başvuruda bulundu.

BioNTech ile Pfizer, Batılı ülkeler arasında, geliştirdiği aşıya ve uygulamadaki sonuçlarına dair araştırma sonuçlarını ve verilerini yayınlayan ve onay başvurusunda bulunan ilk ortaklık oldu. BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşının Avrupa Birliği içinde kulanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) yaptığı başvurunun incelenme ve onay süreci ise halen devam ediyor. İngiltere ve ABD dışında BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına onay verilen diğer ülkeler ise Kanada, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Meksika.

İngilterede BioNTech ve Pfizer aşısına başlandı

ABD'de pandemi kontrol altına alınamadı

Pandeminin dünya çapında en olumsuz etkilediği ülkelerden olan ABD'de durum hala ciddiyetini koruyor. Geçen çarşamba 24 saat içindeki can kaybı 3 binden fazla oldu. Seçilmiş başkan Joe Biden, "Sadece bir günde görülen bu can kaybı, 11 Eylül'dekinden veya Peral Harbor'dakinden daha fazla" diye konuştu.

AFP, dpa/ ETO, EC

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