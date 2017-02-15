Pfizer Covid-19 ilacı için 95 ülkeye üretim izni verdi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği ve klinik deney aşamasında olan Covid-19 ilacı Paxlovid'in 95 düşük ve orta gelir grubundaki ülkede jenerik ilaç firmaları tarafından üretilebilmesine izin verdi. Şirketin bunun için Uluslararası İlaç Patent Havuzu (MPP) ile "gönüllü lisans anlaşması" imzaladığı duyuruldu.

Bu anlaşma ile araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi ve dağıtılmasına izin verilerek ilaca küresel çapta daha kolay erişiminin sağlanması hedefleniyor. Üretici firmalara alt lisans verilmesiyle ağız yoluyla kullanılacak Covid-19 ilacına ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün erişim sağlayabileceği belirtiliyor.

Pfizer, Covid-19'a karşı ağız yoluyla alınan antiviral ilacın klinik testlerine Mart ayında başlamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan eleştiri

Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Arjantin ve Çin gibi ülkelerin anlaşma dışında bırakılmasını eleştirdi. Örgüt, pandeminin üstesinden gelinmek isteniyorsa herkesin Covid-19 ilacına erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

ABD ve İngiltere'nin henüz kullanım izni verilmeyen ilaçtan milyonlarca dozu rezerve ettiği belirtiliyor.

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla ise yaptığı açıklamada "Biz, nerede yaşadığı veya şartlarından bağımsız olarak, bütün insanların bu buluşlara erişimini sağlamalıyız" dedi.

Şirket yıl sonuna kadar 180 bin, 2022'nin sonuna kadar da 50 milyon paket Paxlovid üretmeyi hedefliyor.

Reuters/SSB, HS

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