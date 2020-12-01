 Pfizer aşı dağıtım hedefini yarıya düşürdü | DÜNYA | DW | 04.12.2020

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DÜNYA

Pfizer aşı dağıtım hedefini yarıya düşürdü

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, bu yıl içinde 100 milyon doz aşının dağıtımını yapmayı hedefliyordu. Ancak şirket, bu yıl için dağıtım hedefine 50 milyon doza indirdiğini açıkladı.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in sözcüsü, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, dağıtım zincirinin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların tahmin edilenden daha uzun sürmesi nedeniyle bu yıl için açıklanan aşı dağıtım hedefini yarıya indirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sözcü ayrıca klinik araştırma sonuçlarının da tahmin edilenden geç geldiğini de ifade etti.

Gazetenin haberinde, Pfizer'in başlangıçta kurum içinde bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedeflediğine, ancak gecikmeler nedeniyle bu yılın sonuna kadarki dağıtım hedefini 50 milyon doza düşürdüğüne dikkat çekildi. Ancak önümüzdeki yıl için 1 milyar dozdan fazla aşının dağıtılması hedefinde ise bir değişiklik yapılmadı.

Pfizer'in Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'le birlikte geliştirdiği aşı iki dozdan oluşuyor. Virüse karşı koruma sağlaması için aşılanacak kişiye belirli aralıklarla iki doz aşının verilmesi gerekiyor. Wall Street Journal, aşı geliştirme çalışmalarına katılan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, sonradan aşı için üretilen bazı parçaların ilk üretimdeki standartlara uymadığını da yazdı. Haberde şirketin bu konuda daha fazla bilgi vermediği vurgulandı.

İlk izin İngiltere'den

İngiltere, Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşıya kullanım izni veren ilk ülke olmuştu. Resmi iznin verilmesinin ardından da İngiltere'ye ilk sevkiyat başlamıştı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Biontech ve Pfizer'in yaptığı kullanım izni başvurusunu henüz inceleme sürecinde. ABD'de başvuruya Aralık ortasında izin çıkması bekleniyor.

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Türkiye aşıya hazırlanıyor

Yüzde 95 koruma sağlıyor

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı saptanmıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtiliyor. Aşının 65 yaş üstündekilerde ise yüzde 94 koruma sağlıyor.

Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.

 

dpa,Reuters/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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