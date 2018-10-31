 Peygambere hakaret davasında beraat tansiyonu yükseltti | DÜNYA | DW | 01.11.2018

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DÜNYA

Peygambere hakaret davasında beraat tansiyonu yükseltti

Pakistan'da Muhammed Peygamber'e hakaretle yargılanan kadının beraati protestolara neden oldu. Başkent İslamabad başta olmak üzere büyük kentlerde iki gündür gösteriler var.

Karaçi'deki göstericiler yolları trafiğe kapattı

Karaçi'deki göstericiler yolları trafiğe kapattı

Muhammed Peygamber'e hakaret gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Asya Bibi adlı Hristiyan kadının beraat etmesi, Pakistan'da tansiyonu yükseltti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin kararını protesto için başkent İslamabad başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde iki güne girildi. Gösteriler nedeniyle İslamabad'da okullar tatil edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Göstercilerin başkente ana girişlerden birini kapatması üzerine polis, işe gitmek isteyenleri alternatif güzergahları seçme konusunda uyardı. Gündelik hayatı durma noktasına getiren eylemler nedeniyle çok sayıda kişinin evlerinden çıkmadığı belirtiliyor.

Ayrıca resmi binalarda yoğun güvenlik önlemi alındı. Beraat kararını veren mahkeme üyelerine yönelik ölüm tehditleri de Pakistan hükümetini harekete geçirdi. Resmi binaların korunması için askerler görevlendirdi.

Pakistan'daki büyük şehirlerde düzenlenen protestolara Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) adlı radikal İslamcı siyasi partinin destekçileri katılıyor. Gösterilerin süreceğini belirten TLP lideri Hadim Rizvi Lahore'da düzenlediği mitingde "Hayatlarımızı yere sereceğiz ama geri dönmeyeceğiz" dedi.

Mahkeme üyelerine yönelik ölüm tehditleri üzerine güvenlik önlemleri artırıldı

Mahkeme üyelerine yönelik ölüm tehditleri üzerine güvenlik önlemleri artırıldı

Pakistan'ın Başbakanı İmran Han ise itidal çağrısı yaparak göstericilerin devletle karşı karşıya gelmemesini istedi. 

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Muhammed peygambere hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılan dört çocuk annesi Asya Bibi'nin cezasını Perşembe günü aldığı kararla bozmuştu. 

DW,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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