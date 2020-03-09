 Petrol fiyatlarında 1991′den bu yana en sert düşüş | EKONOMİ | DW | 09.03.2020

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EKONOMİ

Petrol fiyatlarında 1991'den bu yana en sert düşüş

Petrol fiyatları konusunda Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki uyuşmazlık nedeniyle fiyatlarda son 30 yılın en sert düşüşü yaşandı. Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

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Petrol fiyatları küresel piyasalara hakim olan koronavirüs endişesi ve petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan ile Rusya arasında anlaşmazlık nedeniyle haftaya sert düşüsle başladı.

Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek, 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi. 

Kuzey Denizi'nden çıkarılan brent petrolün baril fiyatı Cuma günü 45 dolar iken,  Pazar gecesi yüzde 30 değer kaybederek 32,83 dolara geriledi. ABD ham petrolünün varil fiyatı ise 12,44 dolar düşüş göstererek 28,84'e geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Piyasa uzmanları, düşüşün arkasında Suudi Arabistan ve Rusya arasında benzin fiyatları konusunda yaşanın uyuşmazlık ve koronavirüsün küresel ekonomi üzerinde yarattığı baskının olduğuna işaret ediyor.

Cuma Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya arasında üretim kesintisine ilişkin ilgili ortak bir karar alınamamıştı. OPEC üyesi Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kesinti önerisine Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkeler sıcak bakmıyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da devlete ait petrol üreticisi Saudi Aramco tüm petrol türlerinde indirime gidileceğini açıkladı. Buna bağlı olarak Kuzeybatı Avrupa'ya yönelik satış fiyatının varil başına 8 dolar ucuzlaması bekleniyor.

Reuters, dpa/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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