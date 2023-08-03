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"Putin-Erdoğan buluşmasının yeri ve zamanı belli değil"

16 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan'ın bir sonraki buluşma yerinin henüz belli olmadığını aktardı. Ankara, Erdoğan ile Putin'in, Türkiye'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (05.03.2020 / Moskova)
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı PutinFotoğraf: picture-alliance/dpa/S. Guneev

Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan bir sonraki buluşmanın yeri ve zamanının henüz belli olmadığını duyurdu.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, katıldığı bir toplantıda konuya dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çarşamba günü telefonda görüşen Putin ile Erdoğan'ın, yapılacak ilk yüz yüze görüşmenin yeri ve zamanının yakın gelecekte kararlaştırılması konusunda mutabık kaldıklarını ve bu kararın diplomatik yollardan alınacağını dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov
Dimitri PeskovFotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO

Ankara, Çarşamba akşamı İletişim Başkanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'yi ziyareti konusunda Erdoğan ile Putin'in görüş birliği içinde olduğunu duyurmuştu.

İki liderin bir süredir bir araya gelmek istediğini ifade eden Peskov, "Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görüşmek istemişlerdi, ancak Moskova, Türkiye'nin iç işlerine karışıyor suçlaması gündeme gelmesin diye bundan vazgeçtiler ve daha sonra buluşmaya karar verdiler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminin yoğun olduğunu da ifade eden Peskov, "Türkiye'nin, korkunç deprem felaketinin yaralarını sarması gerektiğini ve hâlâ sarmakta olduğunu biliyorsunuz. Bu da ülke ekonomisi için tabii ki ek bir yük anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Putin ülkede kalması gerektiğini dile getirdi"

Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov, Erdoğan ile Putin'in bir sonraki buluşma yerinin neresi olacağı konusunda görüşmeler yürütülmesi gerektiğini ve bu buluşmanın "Türkiye'de yapılmasının şart olmadığını" vurguladı. Erdoğan'ın Putin'i ülkesine davet ettiğini aktaran Peskov, "Başkan (Putin), St. Petersburg'da akşam (Çarşamba) yapılan bir basın toplantısında, şu an için ülkede kalması gerektiğini ve ziyaretlerde bulunmasının zor olduğunu dile getirdi" dedi.

Peskov, olası bir Erdoğan-Putin görüşmesinde ana gündem maddelerinin Ukrayna ve tahıl ticareti olacağını belirterek, "Gündemde ilk etapta, oldukça katmanlı olan ikili ilişkilerimiz yer alacak. Tabii ki Ukrayna konusu ve Putin'in mevkidaşına detaylı açıklamalarda bulunduğu tahıl ticareti ile küresel konular da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

 

DW / ET,EC

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