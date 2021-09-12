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Peru, Güney Amerika'da ülke. Ekvador, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Şili ile komşudur. Başkenti Lima'dır. Nüfusu 30 milyondur.
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Amazonlarda bazı bölgelerde toprak bir daha ağaç yetişmeyecek şekilde verimsizleşti. Kullanılan civa ise toprağa işledi. Ancak bazı bilim insanları ve çevre örgütleri, Peru Amazonlarındaki 42 hektarlık bir alanı bugüne kadarki en büyük ağaçlandırma çalışmasının bir parçası olarak, yerli fidelerle donattı.
Ülkelerindeki ekonomik zorluklardan kaçan bir milyonu aşkın Venezuelalı, komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Ancak komşu hükümetlerin pasaport zorunluluğu getirmesi yüz binlerce kişinin sınırda çaresizce beklemelerine yol açıyor. Zira birçok Venezuelalının pasaportu bulunmuyor.