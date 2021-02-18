"Perseverance" Mars’a iniyor

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı "Perseverance"ın (Azim), bugün Türkiye saati ile 23.38'de Mars'a iniş yapması bekleniyor. Uzmanlar, bir ton ağırlığındaki aracın Jezero isimli kratere inişinin oldukça zorlu geçeceğini belirtiyor. Bilim insanları söz konusu kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor.

Perseverance uzay aracı

"Perseverance"ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.

Küçük keşif helikopteri "Ingenuity"

Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan "Perseverance", iki metre uzunluğunda robotic bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda. Araç ayrıca, "Ingenuity" (Yaratıcılık) adı verilen, küçük boyutlu bir de helikopteri Mars‘a taşıyor. Bu helikopter de faaliyete geçmesi durumunda, dünyadan gönderilip farklı bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Bilim insanları, Mars atmosferinde planlanan "Ingenuity" uçuşunun da, bu gezegendeki atmosfer yoğunluğunun dünyadakinin sadece yüzde biri kadar olması sebebiyle kolay olmayacağını vurguluyor.

1.8 kilogram ağırlığındaki helikopterin dört ayağı ve iki pervanesi bulunuyor. Bu pervanelerin de dakikada 2 bin 400 kez, yani normal bir helikopter pervanesinden beş kat daha hızlı dönme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

90 saniyelik uçuşlar

Mars yüzeyinden en fazla beş metre yükseklikte, 300 metre kadar uçabilecek olan "Ingenuity"nin her uçuşunun 90 saniye civarında sürmesi planlanıyor. Dünyadan Mars'a veri aktarımının yaklaşık 20 dakika sürmesi sebebiyle "Ingenuity" NASA merkezinden yönlendirilemeyecek. Küçük helikopterin, dünyadan gelen basit komutlara göre, kendi sensörleri sayesinde otomatik olarak uçması bekleniyor.

NASA yetkilileri, "Ingenuity"nin uçuşunun bir bilimsel araştırmaya hizmet etmeyeceğini, bunun sadece Mars'ta uçmanın mümkün olduğunu kanıtlamak amacıyla yapıldığını bildiriyor.

"Mars 2020" projesinin sorumlusu Bob Balaram, gelecekte Kızıl Gezegen'e gönderilecek benzer uçan araçların, "Mars araştırmalarında yepyeni bir dönemi başlatabileceğini" ve zeminde gezen uzay araçlarının ulaşamayacağı bölgelerde araştırma yapabileceğini ifade etti.

AFP / ET,TY

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