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Hamburg Limanı açıklarında konteyner gemileri
Fotoğraf: Hinrich Bäsemann/picture alliance
EkonomiAlmanya

Perakendecilikte tedarik sorunu kalıcı hale geldi

1 saat önce

Almanya’da perakende satışta tedarik sıkıntısının 2023 yılı ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Tedarik sorunun en yoğun yaşandığı branş, bisiklet satışı.

https://www.dw.com/tr/perakendecilikte-tedarik-sorunu-kal%C4%B1c%C4%B1-hale-geldi/a-62378114

Almanya'da perakende satışta tedarik sıkıntısının bir yıl daha süreceği tahmin ediliyor. Ülkenin önemli ekonomi kuruluşlarından Münih'teki Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) araştırmasına göre firmalar, tedarik sıkıntısının 2023 yılının ortasına kadar devam edeceğini öngörüyor.

Perakende satış firmalarının yüzde 75,7'si sipariş edilen her ürünü teslim edebilecek durumda olmadıklarını bildirdi. Bu oran Mayıs ayında yüzde 80,1 olarak ölçülmüştü. Ifo Anketler Müdürü Klaus Wohlrabe, "Bu yıl da Noel'e kadar raflarda boşluklar olacak. Tedarik problemleri perakendecilikte kalıcı bir sorun haline geldi" ifadelerini kullandı.

Perakende satış branşları arasında tedarik sorununun en fazla yaşayanlar, bisiklet satıcıları. Sorunun 18 ay sürmesinin beklendiğini ifade eden firmalar, sipariş edilen her ürünü teslim edemediklerini ifade etti. Otomobil satıcıları ve mobilyacılar tedarik probleminin 1 yıl süreceği tahmininde bulunurken giyimde bu sürenin 9 ay, gıdada ise 8,2 ay olacağı öngörülüyor.

Elektirikli ev aletlerinde perakendecilerin yüzde 98'i sipariş edilen her ürünü teslim edemeyeceklerini ifade ederken, otomobilde ve inşaat malzemesi satıcılarında bu oran yüzde 90, eğlence elektroniği ve mobilyada yüzde 88 oldu. Gıdada Mayıs ayında tüm firmalar tedarik sıkıntısından yakınırken bu oran yüzde 77'ye düştü. Giyimde ise oran yüzde 54 olarak ölçüldü.

Tedarik sorununun nedenlerinden biri Kuzey Denizi'ndeki konteyner gemilerinin yükleme ve boşaltma yapamaması. Kiel merkezli Dünya Ekonomi Enstitüsü‘nden (IfW) Vincent Stamer "Küresel yük kapasitesinin yüzde ikisi burada kıpırdamadan duruyor, (gemiler) ne yüklenebiliyor ne de boşaltılabiliyor" dedi. Çin'in Şanghay ve Zhejiang limanları önünde de korona tedbirleri nedeniyle haftalardır yük gemileri bekliyor. IfW'nin tahminine göre burada dünyanın yük kapasitesinin yüzde 4'üne denk.

 

Reuters,dpa / EC,ET

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