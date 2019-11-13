 Pentagonla Trump arasında ″savaş suçu″ ihtilafı | DÜNYA | DW | 25.11.2019

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DÜNYA

Pentagonla Trump arasında "savaş suçu" ihtilafı

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak’ta savaş suçu işlemekle suçlanan komandonun akıbetine ilişkin Trump’ın kendisine doğrudan talimat vererek, komandonun rütbesinin indirilmeden emekli edilmesini istediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın, savaş suçu işlemekten suçlu bulunan komando Edward Gallagher'in rütbesini kaybetmeden emekli olabilmesi için kendisine doğrudan talimat verdiğini açıkladı.

Esper, kendisi her ne kadar olağan prosedürü izlemekten yana olsa da, Trump'ın başkan olarak anayasal yetkileri bulunduğunu ve "istediğini yapmak için her hak, yetki ve ayrıcalığa sahip olduğunu" söyledi. Savunma Bakanı, "Ben ancak kontrol edebileceğim şeyleri kontrol edebilirim" şeklinde konuştu.

Trump, daha önce askeri jüri tarafından suçlu bulunan ve rütbesi indirilen komandonun üstçavuş rütbesini iade etmiş, ABD Savunma Bakanı Esper de, Gallagher meselesi nedeni ile kendisine karşı güvenini yitirdiğini söylediği Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer‘in istifasını istemişti.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Sprencer

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Sprencer

Esper, Spencer'in azledilmesine ilişkin Pentagon'da yaptığı açıklamada Deniz Kuvvetleri Sekreteri'nin, Başkan Trump'a meseleyle Deniz Kuvvetleri'nin ilgilenmesine izin vermesi halinde Gallagher'ın rütbesini kaybetmeden emekli olmasını sağlayacakları yönünde bir "anlaşma teklifinde" bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Beyaz Saray'la Pentagon arasında ihtilafa neden olan Gallagher, 2017 Irak'ta esir alınan yaralı bir IŞİD militanını bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyordu. Hakkındaki cinayet suçlamasından aklanan komando, öldürdüğü IŞİD'linin cesedinin yanında poz vererek fotoğraf çektirmekten ise suçlu bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, attığı tweetlerde Gallagher'a desteğini açıkça ifade etmiş ve Deniz Kuvvetleri‘nin davayı ele alış biçiminden memnun olmadığını yazmıştı. "Oldukça kötü bir muameleye maruz kaldığını" savunduğu Gallagher'ın buna rağmen hakkındaki temel suçlamalardan aklandığını söyleyen Trump, komandonun kazandığı tüm rütbeleriyle "huzur içinde" emekli olacağını söylemişti.

Trump'ın askeri davalara müdahalesi eleştirilere neden oluyor. ABD Başkanı daha önce de Pentagon'un aksi yöndeki ikna çabalarına karşın savaş suçu işledikleri iddia edilen Clint Lorance ve Mathew Golsteyn adlı askerleri affettiğini duyurmuştu. Lorance Afganistan'daki görevi sırasında birliğine yaklaşan üç silahsız kişiye ateş açılması emrini verdiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ateş edilen kişilerden ikisi hayatını kaybetmişti. Golsteyn ise bomba imal eden bir kişiyi hukuka aykırı bir biçimde öldürmekle suçlanıyordu. Golsteyn hakkındaki dava görülmeye başlamamıştı.

DW, AP, rtr / SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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