Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 resti

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizinde Washington'dan şu ana kadarki en net açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Charlie Summers, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde, bunun ABD-Türkiye askeri ilişkilerinde "ciddi sonuçları" olacağını söyledi. Summers, Türkiye'nin bu durumda ABD'den Patriot hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alamayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye geri adım atmıyor

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor. Washington, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Ancak S-400 sistemi için Rusya'ya hâlihazırda ödeme yapmış olan Ankara, bu kararından geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "S-400 konusunda biz işi bitirdik, o bitmiş bir şey. Onu artık konuşmamızın anlamı yok. Çünkü gerek Sayın Putin ile gerekse Rusya ile biz bu anlaşmayı bitirmiş vaziyetteyiz. Yani kredi şartlarından ortak üretime varıncaya kadar bütün bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı bitti. Şimdi bizim bir geri dönüşümüz asla olamaz" demişti. Erdoğan hatta Türkiye'nin S-400'ten sonra Rusya'nın yeni nesil S-500 sistemini de temin edebileceğini söylemişti.

Akar: Ekim'de kurulmaya başlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamada, S-400'lerin Ekim ayından itibaren kurulmaya başlanacağını belirtti. "Önümüzdeki günlerde bunlar gelmeye başlayacak. Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor" diyen Akar, Türkiye'nin S-400'ler yüzünden ABD ile yaşanan krizi aşmak için temaslarının sürdüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Patriot füze kalkanı sisteminin 3,5 milyar dolara satışı için resmi teklif yapan Washington'ın, Ankara'ya tanıdığı süre Mart ayı sonunda dolacak.

DW,rtr/CÖ,JD

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