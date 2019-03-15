 Pentagon’dan Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fon | DÜNYA | DW | 26.03.2019

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DÜNYA

Pentagon’dan Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fon

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı konusunda Pentagon 1 milyar dolar değerinde kaynak ayırdığını duyurdu.

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ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın bir kısmının yapılması için 1 milyar dolarlık bir finansman kaynağına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’ın imzaladığı bu kararla birlikte Başkan Trump’ın duvarın inşası adına ilan ettiği “acil durum” için ilk fonlar onaylanmış oldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump’ın acil durum kararına destek olunması adına Pentagon’dan Meksika sınırına inşa edilmesi istenen 5,5 metre yüksekliğindeki duvarın 92 kilometresini inşa etmesini, bu duvarla ilgili yolları yapmasını, geliştirmesini ve ışıklandırmasını istemişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar yapılması için ilan ettiği acil durumu engellemeye ilişkin kararı veto etti. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de destek verdiği karar Perşembe günü alınmıştı. (15.03.2019)

ABD'de Kongre'nin alt kanadı, Başkan Trump'ın ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptal edilmesini öngören tasarıyı onayladı. Trump, hükümet bütçesinden daha fazla faydalanabilmek için "ulusal acil durum" ilan etmişti. (27.02.2019)

ABD’de 16 eyalet Başkan Donald Trump’ın Meksika duvarı projesi için Ulusal Acil Durum ilan etmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava açtı. (19.02.2019)

Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre Shanahan, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı inşaat işlerinden sorumlu birimi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın isteğini yerine getirmesi için 1 milyar dolara kadar bütçeyle planlama ve bu planları hayata geçirme konusunda yetkilendirdi. Açıklamada, Pentagon’un geniş yetkisinin “narkotikle mücadeleye destek vermek amacıyla ABD’nin uluslararası sınırlarında federal kolluk kuvvetlerine” inşaat yapma hakkı tanıyan federal bir yasadan kaynaklandığı belirtildi.

Duvar için 8,6 milyar dolar

ABD Başkanı Trump, kontrolsüz geçişleri ve göç hareketlerini engellemek amacıyla Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için bu yıl istediği 5,7 milyar dolarlık ödeneği Kongre ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle alamamıştı. Bu anlaşmazlık nedeniyle ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı. Bunun üzerine Trump, Şubat ayında "ulusal acil durum" ilan etmişti. Trump'ın bu girişimi üzerine harekete geçen ABD Kongresi, Cumhuriyetçi üyelerin de desteğini alarak "acil durum" ilanına karşı bir karar almıştı. Trump da bunun üzerine Kongre'nin kararını veto etmişti.

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen (Getty Images/AFP/M. Ngan)

ABD Başkanı Donald Trump duvar örneklerini inceliyor.

Başkan, acil durum ilan ederek yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılayarak Kongre'yi aşmayı hedefliyor. Beyaz Saray, duvarın inşası için 6 milyar dolar civarında askeri kaynağın kullanılacağını belirtmişti, ancak bunun için Pentagon’un hangi programlarının kesileceği hakkında bir bilgi vermemişti.

Ulusal Acil Durum kanununa göre ABD Başkanı'nın acil durum ilan etmesi durumunda sahip olduğu yetkiler büyük ölçüde genişliyor. Ancak başkanın acil durum ilan edilebilmesi için önemli bir gerekçe sunması gerekiyor.

Trump 2020 bütçe teklifine göre duvar için 8,6 milyar dolar harcamayı planlıyor.

AFP/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe 

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